Меню
Русский English
Отмена
О ней известно мало, но она есть: оказалось, что у знаменитого Бэтмена была дочь — только они не всегда были заодно

18 апреля 2026 20:04
Кадр из фильма «Бэтмен» (2022)

Девочка родилась от Женщины-Кошки.

Время от времени вселенные супергероев переживают значительные изменения, когда некоторые персонажи исчезают навсегда, и о них забывают. Ярким примером этого является Охотница. Она впервые появилась в комиксах как дочь Бэтмена и Женщины-кошка и изначально считалась важной фигурой в мультивселенной DC. Однако со временем ее почти стерли из супергеройской истории. Правда, в фильмах о Бэтмене о не говорили.

Все началось с Земли-2

В 1950-х годах авторам комиксов пришлось объяснять читателям несколько нелогичностей: почему Супермен и Бэтмен не стареют, откуда взялись новые версии Флэша и Зеленого Фонаря? Ответ был найден в концепции параллельных миров. Так появилась Земля-2 — альтернативная реальность для классических героев DC.

Бэтмен: Новое поколение

На Земле-2 у Брюса Уэйна и Селины Кайл родилась дочь по имени Хелена Уэйн. Она, как и следовало ожидать, стала супергероем, выбрав себе имя Охотница. После трагической смерти родителей, она некоторое время сражалась с преступностью вместе со взрослым. Однако самые запоминающиеся моменты ее истории связаны с её путешествиями между измерениями. Хелена часто навещала Землю-1, чтобы встретиться с отцом из другой реальности. Она даже помогала ему восстановить честь своей семьи и сражалась с двойником матери.

В середине 1980-х годов DC решила полностью пересмотреть свою вселенную. В результате этого Бэтмен с Земли-2 исчез, и вместе с ним пропала Хелена Уэйн. Однако потом издательство вернуло Охотницу, но ее образ был кардинально изменен.

Новая версия Охотницы больше не имела родственных связей с Брюсом Уэйном и стала жестоким мстителем, напоминающим Карателя. Хелена Бертинелли происходила из влиятельной мафиозной семьи Готэма. Девушка выжила после убийства своей семьи наёмным убийцей. Ее вырастили сицилийцы, которые обучили боевым искусствам ради мести. Вернувшись в Готэм, она поняла, что для того, чтобы запугать убийц своей семьи, нужно стать мстителем в маске.

Охотница довольно быстро встретилась с Бэтменом, но их взгляды на борьбу со злом сильно отличались: Бэтмен не приветствовали насилие, а Охотница без колебаний расправлялась с врагами.

Очередное обновление

В 2011 году DC вновь провела глобальную перезагрузку своей вселенной под названием New 52. В ходе этого обновления многие персонажи были окончательно исключены из истории, а другие претерпели значительные изменения.

Одной из ключевых особенностей New 52 стало возвращение Земли-2. Теперь это была мрачная реальность, где Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина погибли в самом начале своей карьеры, и защиту планеты взяли на себя второе поколение героев. Местная Хелена Уэйн успела сражаться бок о бок с отцом, а после гибели Бэтмена оказалась на Прайм-Земле, где взяла имя Охотница.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше