Лорд Фаркуад существовал на самом деле: вот кого высмеяли в «Шрэке»

18 апреля 2026 19:06
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Его образ родился непроста.

В 2001 году, когда «Шрэк» только появился на экранах, этот анимационный фильм произвёл настоящий фурор в мире мультипликации. Вместо приторной сказки с безупречными принцессами зрителям предложили остроумную пародию, густо приправленную колкими шутками и сарказмом.

Студия DreamWorks прошлась сатирическим катком едва ли не по всему наследию своего главного конкурента — Disney. И самым ярким олицетворением этой насмешки стал, вне всяких сомнений, лорд Фаркуад: невысокий правитель с гипертрофированным самомнением и настоящими тиранскими замашками.

Первая версия происхождения персонажа

Самая популярная гипотеза связывает Фаркуада с Майклом Эйснером, который когда-то возглавлял The Walt Disney Company. В основе этого предположения лежит громкий конфликт между ним и Джеффри Катценбергом — будущим сооснователем DreamWorks. Катценберг рассчитывал на повышение, однако Эйснер отказал ему в этом. Обиженный топ-менеджер покинул Disney и основал собственную студию — ту самую, где спустя годы появился на свет зелёный огр.

Стоит обратить внимание: королевство Дюлок в мультфильме до пугающего сходства напоминает Диснейленд. Речь идёт о вылизанной до блеска, стерильной и даже несколько жутковатой зоне, где всё выглядит чересчур правильным. Создатели «Шрэка», судя по всему, решили таким своеобразным образом поприветствовать своего бывшего начальника — и это трудно назвать случайностью.

Альтернативная версия

Существует и другая, не менее любопытная трактовка. Некоторые киноведы полагают, что внешность Фаркуада вдохновлена образом Лоуренса Оливье — легендарного британского актёра, исполнившего роль Ричарда III в экранизации шекспировской пьесы 1955 года.

При детальном сравнении сходство действительно поражает: те же черты лица, тот же холодный, пронзительный взгляд и особая, почти театральная пластика. К слову, сам Оливье славился умением создавать на экране запоминающиеся образы властных и амбициозных персонажей, что только укрепляет эту версию.

Кадр из фильма «Ричард III»
Фото: Кадры из мультфильма «Шрэк» (2001), фильма «Ричард III» (1955)
Светлана Левкина
