Философии больше, чем в фильмах на «Оскар»: 3 серии «Смешариков», которые понимают только взрослые

Кажется, что «Смешарики» — это просто детский мультсериал. Но стоит включить несколько серий во взрослом возрасте, и внезапно понимаешь: там больше смысла, чем во многих фильмах.

Смысл жизни — когда вопросы становятся слишком большими

Серия «Смысл жизни» — это почти философский разговор, только в формате мультфильма. Бараш вдруг задается вопросом, ради чего вообще все происходит, и не может ни есть, ни спать.

И вот здесь начинается самое интересное: ответы вроде бы есть, но легче от них не становится. Это та самая серия, после которой ловишь себя на мысли, что такие вопросы задавал себе каждый.

Право на одиночество — важность тишины

В серии «Право на одиночество» Бараш устает от шума и просит побыть один. Его желание исполняется — но вместе с тишиной приходит совсем не то, что он ожидал.

Очень точное напоминание о том, что одиночество и уединение — не одно и то же. Иногда нам действительно нужна пауза, но важно не потерять связь с другими.

Ежик в туманности — про страх и поиск себя

«Ежик в туманности» — одна из самых атмосферных серий. Ежик буквально теряется в тумане, и это превращается в метафору состояния, знакомого почти каждому.

Иногда мы тоже идем вслепую, не понимая, куда двигаться дальше. И именно в такие моменты особенно важно не паниковать и продолжать искать свой путь.

Почему их стоит пересмотреть

Эти серии работают на другом уровне, если смотреть их уже взрослым. В детстве это просто интересные истории, а позже — почти разговор с самим собой.

И в этом, наверное, главный секрет «Смешариков»: они не учат в лоб, а аккуратно подталкивают к мыслям, к которым ты приходишь сам.