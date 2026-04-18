Чьи стихи Новосельцев пытался выдать за свои: дурил Калугину весь «Служебный роман»

Двухсерийная лента Эльдара Рязанова «Служебный роман», которую по праву можно назвать одной из самых любимых в фильмографии режиссёра, порой воспринимается зрителями как отечественная версия сказки о «Золушке» — только на мужской лад.

Речь идёт о забитом и невзрачном Анатолии Ефремовиче Новосельцеве, сумевшем растопить сердце директрисы Людмилы Прокофьевны Калугиной.

Этот неравный союз в итоге принёс счастье обоим, ведь, согласно законам жанра, любовь преодолевает любые преграды. Однако, стремясь добиться расположения начальницы, Новосельцев не раз прибегал к обману. Взять хотя бы стихи, которые он продекламировал на вечеринке у Самохвалова, выдавая чужие строки за плод собственного творческого вдохновения.

Сначала звучит подражание Борису Пастернаку, открывающееся строкой «Любить иных — тяжёлый крест».

А другой попыткой произвести впечатление на руководительницу становится озорная переработка знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии» — причём в версии текста 1945 года (всего существует около двенадцати различных вариантов). Это те самые ироничные и широко известные строчки: «Тихо вокруг, только не спит барсук».