Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго

12 марта 2026 10:30
Кадр из сериала «Джек Ричер»

Кроме того, фанаты получат бонус в виде спин-оффа.

Поклонникам «Джека Ричера» недолго осталось ждать новых серий. Алан Ричсон, исполнитель главной роли в сериале, поделился отличными новостями для поклонников шоу. По словам актера, четвертая часть проекта выйдет буквально через несколько месяцев.

Правда, есть один нюанс. Перед тем как зрители увидят новые приключения самого Ричера, создатели планируют выпустить спин-офф, посвященный другому ключевому персонажу.

4 сезон «Джека Ричера»

Актер Алан Ричсон рассказал о судьбе сериала в свежем интервью изданию Collider. Поводом стала премьера его нового боевика «Военная машина». В разговоре звезда подтвердила, что Джек Ричер вернется на экраны уже в этом году.

По словам Ричсона, съемочный процесс четвертого сезона полностью завершен, и он сам оценивает результат максимально высоко, называя новые серии лучшими в истории шоу. Правда, называть конкретную дату релиза актер не стал.

Интрига заключается в том, что производство спин-оффа про Фрэнсис Нигли закончили еще раньше, чем основные эпизоды. Логично предположить, что платформа Amazon Prime Video сначала выкатит сольник полюбившейся героини, а уже потом возьмется за показ четвертого сезона. Если планы распределятся именно так, то поклонникам Ричера, скорее всего, придется подождать до конца 2026 года.

Кадр из сериала «Джек Ричер»

Сюжет

Четвертый сезон «Джека Ричера» решили строить на основе романа Ли Чайлда «Я уйду завтра». Главный герой, бывший военный полицейский, в какой-то момент оказывается в метро и обращает внимание на странного типа, чье поведение вызывает у него вопросы. С этой, казалось бы, мелочи все и закрутится: Ричер вляпается в историю с террористами, которые явно не ждали такого противника.

Параллельно готовится сольник про Нигли. Там сюжет обещает быть более личным: Фрэнсис берется за расследование гибели давнего приятеля. Распутывать это дело ей придется самостоятельно, хотя без сюрпризов не обойдется. Алан Ричсон уже обмолвился, что заглянет «в гости» к коллеге, так что поклонников ждет крошечный, но приятный сюрприз в виде камео.

Фото: Кадры из сериала «Джек Ричер»
Светлана Левкина
