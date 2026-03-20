Русский «Доктор Дулиттл»: в этой новинке проката Гармаш говорит не с Чебурашкой, а со всеми животными

В кинотеатрах страны стартовал показ фильма «Доктор Гаф». Это главная прокатная новинка недели. Те, кто уже успел посмотреть картину, сравнивают её с историей про доктора Дулиттла, которая остаётся популярной много лет.

Сюжет

Двенадцатилетняя Марина уходит из дома. Она хочет найти того, кто сможет вылечить её собаку по кличке Тайя. В пути девочка встречает Доктора Гафа.

Он работает ветеринаром, держится замкнуто и обладает необычной способностью — понимает язык зверей. Гаф помогает Тайе, но в ту же ночь её похищают. Вместе с ней пропадают и другие собаки, которые жили в приюте у доктора.

Детали

Сергей Гармаш исполнил в фильме главную роль. На съёмках он появился в необычном парике. Своего героя актёр описал как непризнанного гения, замкнутого и не слишком общительного, но при этом чуткого.

«Было интересно работать с новыми для себя партнёрами — альпаками, вороном и множеством собак», — признавался Гармаш.

Зрителей, уже посмотревших ленту, пока немного. Но многие из них заметили сходство с известной картиной прошлых лет. В соцсетях пишут, что это своего рода отечественная версия историй про доктора Дулиттла.