Русский «Доктор Дулиттл»: в этой новинке проката Гармаш говорит не с Чебурашкой, а со всеми животными

20 марта 2026 17:00
Кадр из фильма «Доктор Гаф»

Актер примерил на себя необычный образ.

В кинотеатрах страны стартовал показ фильма «Доктор Гаф». Это главная прокатная новинка недели. Те, кто уже успел посмотреть картину, сравнивают её с историей про доктора Дулиттла, которая остаётся популярной много лет.

Сюжет

Двенадцатилетняя Марина уходит из дома. Она хочет найти того, кто сможет вылечить её собаку по кличке Тайя. В пути девочка встречает Доктора Гафа.

Он работает ветеринаром, держится замкнуто и обладает необычной способностью — понимает язык зверей. Гаф помогает Тайе, но в ту же ночь её похищают. Вместе с ней пропадают и другие собаки, которые жили в приюте у доктора.

Кадр из фильма «Доктор Гаф»

Детали

Сергей Гармаш исполнил в фильме главную роль. На съёмках он появился в необычном парике. Своего героя актёр описал как непризнанного гения, замкнутого и не слишком общительного, но при этом чуткого.

«Было интересно работать с новыми для себя партнёрами — альпаками, вороном и множеством собак», — признавался Гармаш.

Зрителей, уже посмотревших ленту, пока немного. Но многие из них заметили сходство с известной картиной прошлых лет. В соцсетях пишут, что это своего рода отечественная версия историй про доктора Дулиттла.

«Все знакомо: герой разговаривает с животными, лечит их и спасает от похитителей», — отметили в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Доктор Гаф» (2026)
Светлана Левкина
Андреасян снимает драму о «Костомарове»: шутки о Прилучным в главной роли не подтвердились Андреасян снимает драму о «Костомарове»: шутки о Прилучным в главной роли не подтвердились Читать дальше 18 марта 2026
После успеха «Красного шелка» старовали съемки сиквела: Милош Бикович вернулся к роли, а кто еще? После успеха «Красного шелка» старовали съемки сиквела: Милош Бикович вернулся к роли, а кто еще? Читать дальше 21 марта 2026
Новый «Отель Элеон»: «Горнолыжка» от Okko может повторить успех хита СТС Новый «Отель Элеон»: «Горнолыжка» от Okko может повторить успех хита СТС Читать дальше 20 марта 2026
Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Читать дальше 19 марта 2026
Больше ждать 7 лет не придется: когда выйдет третий сезон самого веселого аниме «Необъятный океан» Больше ждать 7 лет не придется: когда выйдет третий сезон самого веселого аниме «Необъятный океан» Читать дальше 19 марта 2026
Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке Читать дальше 19 марта 2026
100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков 100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков Читать дальше 18 марта 2026
Узнали, кого сыграет Паттинсон в «Дюне. Часть 3»: такого врага у Пола Атрейдеса еще не было Узнали, кого сыграет Паттинсон в «Дюне. Часть 3»: такого врага у Пола Атрейдеса еще не было Читать дальше 21 марта 2026
