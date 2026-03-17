Отказались Питт и Крэйг — теперь очередь Вигго? Что известно о кастинге «Бэтмена 2»

Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен получил предложение сыграть отца Харви Дента в предстоящем фильме «Бэтмен 2». Это главное из инсайда, которым поделился редактор портала Batman On Film Билл Рэмси.

По словам источника, речь идет о персонаже Кристофере Денте, отце Двуликого. Предложение поступило Мортенсену после того, как роль отвергли Брэд Питт, Стеллан Скарсгард и Дэниел Крэйг, утверждает Рэмси. Сообщается, что появление Мортенсена в любом проекте обычно повышает интерес к картине.

Кроме того отмечается, что Мортенсен может сыграть главную роль в новом фильме Дэвида Кроненберга Consumed, если проект найдет финансирование. Источники полагают, что с поиском денег у картины могут возникнуть трудности.

Съемки сиквела, который режиссирует Мэтт Ривз, запланированы на 29 мая 2026 года в Лондоне. Восстановленный состав выглядит многообещающе: в проекте уже значатся Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн, Джеффри Райт, Колин Фаррелл, Барри Кеоган, Пол Дано и Энди Серкис.

При этом ключевая роль Кристофера Дента по-прежнему остается не закрытой. Именно на этот персонаж, по данным инсайдеров, сейчас и ищут исполнителя.

Напомним, что первый фильм в 2022 году. Проект показывал опасный Готэм. А Бэтмен стал символом жестокого возмездия. Брюс Уэйн столкнулся с такими известными персонажами, как Женщина-Кошка, Пингвин, Кармайн Фальконе и Загадочник. Ему предстояло научиться различать друзей и врагов, чтобы восстановить порядок во имя Готэма. Подробности сюжета второй части пока держатся в секрете.