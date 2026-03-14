Композитор «Эйфории» отказался от участия в третьем сезоне

14 марта 2026 13:00
Фанаты разочарованы. 

Британский музыкант Labrinth (Тимоти Ли Маккензи) в соцсетях объявил о уходе из музыкальной индустрии и раскритиковал сериал «Эйфория» от HBO, для которого он писал музыку.

Он не пояснил причины такого решения.

«Я завязал с этой индустрией. К чёрту Columbia [Records, лейбл артиста — прим.ред]. Дважды к чёрту «Эйфорию». Я ухожу»

За работу над «Эйфорией» Labrinth получил премию «Эмми» и был номинирован на «Грэмми».

Фанаты обладателя премии «Эмми» призвали его пересмотреть свое решение. Комментарий оставила и певица Скайлар Грей, которая попросила Labrinth не бросать музыку.

Сам сериал не раз становился предметом споров: съёмки часто задерживались, автор Сэм Левинсон многократно переписывал сценарий, а некоторые актёры покидали площадки.

Третий сезон «Эйфории» стартует на HBO 12 апреля. В главных ролях снова Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Хантер Шафер и Алекса Деми.

Фото: Кадр из сериала «Эйфория»
Камилла Булгакова
