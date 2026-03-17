Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации

Звезда французского кинематографа Марион Котийяр способна удивлять. Ей доступны совершенно разные роли. Она с легкостью воплощает лучезарную Лили в кинофраншизе «Такси», играет властную Клеопатру в «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», а также блестяще показывает шпионку в картине «Союзники», где ее партнером был Брэд Питт. Теперь актриса готовится к новой необычной роли.

Лауреатка премии «Оскар» Марион Котийяр и звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграют главные роли в новой драме под названием «Иов» (Job).

Об этом сообщает Variety.

Сюжет фильма будет сосредоточен на паре, стремящейся поставить на театральной сцене провокационное иммерсивное шоу, основанное на «Книге Иова» — одном из ключевых священных текстов еврейской Библии (Танахе) и Ветхом Завете. В этом произведении Сатана испытывает главного героя на предмет его верности Богу. Постепенно в постановке начинает переплетаться личная жизнь супругов, и возникает вопрос: кто же сыграет Бога?

Пока мало что известно о предстоящей картине. Но отмечается, что режиссером и сценаристом проекта станет Ювал Адлер, известный по фильму «Схватка с дьяволом». Среди продюсеров находятся Илья Стюарт, работавший над «Учеником», и Павел Буриан, создатель «Стоп-слова». Точная дата выхода «Иова» пока не объявлена.