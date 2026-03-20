«Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате

20 марта 2026 17:25
Кадр из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»

Актер занимался спортом до последнего.

Ушёл из жизни Чак Норрис — мастер боевых искусств, ставший легендой жанра боевиков и запомнившийся зрителям по главной роли в культовом сериале «Крутой Уокер». Ему было 86 лет.

19 марта спортсмен попал в больницу на Гавайях. Во время тренировки по карате ему внезапно стало плохо.

Семья актёра выпустила заявление, в котором сообщила, что Норрис скончался в тот же день. Родные решили не раскрывать эту информацию сразу, чтобы сначала пережить утрату в тишине.

«Мы бы предпочли оставить обстоятельства случившегося в тайне, но просим вас знать: он был в окружении близких и обрёл покой», — говорится в обращении родственников.

Чак Норрис начал сниматься в кино уже после тридцати лет, но сумел стремительно превратиться в одну из главных звёзд жанра боевиков. Особенный успех ему принёс сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

В новом тысячелетии актёр почти не появлялся на экранах, сосредоточившись на бизнесе и развитии боевых искусств. Однако молодое поколение знало его благодаря вирусным мемам.

В основе большинства шуток лежал образ из «Крутого Уокера» — герой Норриса изрекал напыщенные фразы и, казалось, обладал суперспособностью выживать в любых ситуациях. Мемы обыгрывали его невероятную выносливость и силу. Со временем эти шутки стали частью массовой культуры, проникнув в рекламу, юмористические передачи и даже телевизионные дискуссии.

Сам актёр относился к интернет-феномену с юмором и оставался активным в социальных сетях. Последний пост в его аккаунте появился незадолго до смерти — на видео он показывал фрагменты своей тренировки по спаррингу.

«Эра "Крутого Уокера" ушла», — пишут опечаленные фанаты в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»
Светлана Левкина
