Киноафиша Новости $300 млн и всего 32% падения: «Проект „Конец света“» с Гослингом ставит новый рекорд Amazon

$300 млн и всего 32% падения: «Проект „Конец света“» с Гослингом ставит новый рекорд Amazon

31 марта 2026 11:00
Фильм легко обошел предыдущего лидера — спортивную драму «Крид 3».

Фантастический фильм «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом продолжает уверенно держаться в прокате и ставить рекорды.

По итогам вторых выходных картина собрала $164,3 млн в США и сохранила первое место в бокс-офисе, обогнав ближайших конкурентов. Общие мировые сборы уже превысили $300 млн, что стало новым максимумом для Amazon после объединения с MGM.

Рекорд для Amazon и стабильные сборы

Фильм официально стал самым кассовым проектом студии, обойдя предыдущего лидера — «Крид 3» с результатом $276 млн. При этом картина демонстрирует редкую устойчивость: падение сборов на второй неделе составило всего 32%.

Для сравнения, у крупных релизов вроде «Дюны: Часть вторая» и «Оппенгеймера» этот показатель был заметно выше. Такая динамика говорит о сильном «сарафанном радио» и стабильном интересе аудитории.

История о спасении и неожиданном союзе

Сюжет строится вокруг учёного Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля без воспоминаний о миссии. Постепенно он понимает, что отправился в космос, чтобы спасти Землю от глобальной угрозы.

В пути герой встречает инопланетянина, также пытающегося спасти свой вид, и между ними возникает неожиданный союз.

Картина сочетает научную фантастику с личной драмой, делая акцент не только на масштабах, но и на человеческих решениях. Именно этот баланс позволяет фильму удерживать внимание зрителей и наращивать сборы без резких спадов.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Этот хоррор окупился в 7 раз: раскрыта дата сиквела «Вышки» Читать дальше 4 апреля 2026
Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Турецкий сериал «Далёкий город» получит 3 сезон: в Сети уже обсуждают даты, сюжет и уход главных героев Читать дальше 2 апреля 2026
Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Премьеру новых «Мстителей» перенесут: во всем виноват Вильнев и «Дюна 3» Читать дальше 2 апреля 2026
Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром Раскрыты звезды новой версии «Из 13 в 30»: Гарнер на этот раз оставили за кадром Читать дальше 1 апреля 2026
Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Спустя 31 год этот фильм с Расселом Кроу ворвался в топы стримингов: тогда провалился, а сейчас — жемчужина в жанре SciFi Читать дальше 5 апреля 2026
Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Похоже, достойно просмотра: за что хвалят на тестовом показе фильм от режиссера «Орудий» Читать дальше 4 апреля 2026
2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав 2 сезона по 6 серий и звезда «Очень странных дел»: что известно о продолжении «Острых козырьков» — 10 лет спустя и новый состав Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Не та «Мумия», к которой привыкли: новый хоррор от автора «Зловещих мертвецов» выходит 17 апреля (финальный трейлер тут) Читать дальше 3 апреля 2026
