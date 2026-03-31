$300 млн и всего 32% падения: «Проект „Конец света“» с Гослингом ставит новый рекорд Amazon

Фантастический фильм «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом продолжает уверенно держаться в прокате и ставить рекорды.

По итогам вторых выходных картина собрала $164,3 млн в США и сохранила первое место в бокс-офисе, обогнав ближайших конкурентов. Общие мировые сборы уже превысили $300 млн, что стало новым максимумом для Amazon после объединения с MGM.

Рекорд для Amazon и стабильные сборы

Фильм официально стал самым кассовым проектом студии, обойдя предыдущего лидера — «Крид 3» с результатом $276 млн. При этом картина демонстрирует редкую устойчивость: падение сборов на второй неделе составило всего 32%.

Для сравнения, у крупных релизов вроде «Дюны: Часть вторая» и «Оппенгеймера» этот показатель был заметно выше. Такая динамика говорит о сильном «сарафанном радио» и стабильном интересе аудитории.

История о спасении и неожиданном союзе

Сюжет строится вокруг учёного Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля без воспоминаний о миссии. Постепенно он понимает, что отправился в космос, чтобы спасти Землю от глобальной угрозы.

В пути герой встречает инопланетянина, также пытающегося спасти свой вид, и между ними возникает неожиданный союз.

Картина сочетает научную фантастику с личной драмой, делая акцент не только на масштабах, но и на человеческих решениях. Именно этот баланс позволяет фильму удерживать внимание зрителей и наращивать сборы без резких спадов.