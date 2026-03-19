«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера

Прокатная компания «Иноекино» анонсировала выход нео-нуара «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы на российские экраны.

Премьера запланирована на 14 мая.

Главную роль в фильме сыграл Джин Хэкмен. Он сыграл Гарри Кола, специалиста по прослушивающим устройствам.

Сюжет картины разворачивается вокруг того, как герой Хэкмена, выполняя заказ крупного бизнесмена, записывает разговор двух людей, но нарушает собственное правило — не вмешиваться в дела клиентов. В итоге он решает попытаться предотвратить убийство, которое, по его мнению, может произойти в ближайшее время.

Второстепенные роли в фильме сыграли Джон Казале и Харрисон Форд.

Мировая премьера «Разговора» состоялась на Каннском кинофестивале в 1974 году, где фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви». Прокат 4К-реставрации приурочен к 50-летию этой выдающейся картины.

