«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера

19 марта 2026 10:00
Кадр из фильма «Разговор»

Одна из лучших ролей Джина Хэкмена.

Прокатная компания «Иноекино» анонсировала выход нео-нуара «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы на российские экраны.

Премьера запланирована на 14 мая.

Главную роль в фильме сыграл Джин Хэкмен. Он сыграл Гарри Кола, специалиста по прослушивающим устройствам.

Сюжет картины разворачивается вокруг того, как герой Хэкмена, выполняя заказ крупного бизнесмена, записывает разговор двух людей, но нарушает собственное правило — не вмешиваться в дела клиентов. В итоге он решает попытаться предотвратить убийство, которое, по его мнению, может произойти в ближайшее время.

Второстепенные роли в фильме сыграли Джон Казале и Харрисон Форд.

Мировая премьера «Разговора» состоялась на Каннском кинофестивале в 1974 году, где фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви». Прокат 4К-реставрации приурочен к 50-летию этой выдающейся картины.

Оценка в 7,6 на Кинопоиске и отзывы говорят сами за себя:

Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы.

Этот фильм для меня — не просто картина, а чувство, которое остаётся в подкорке на долгие годы. «Разговор» — это эталонное кино о паранойе.

Кадр из фильма «Разговор»
Камилла Булгакова
83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes Читать дальше 19 марта 2026
Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Читать дальше 18 марта 2026
Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Читать дальше 17 марта 2026
Отказались Питт и Крэйг — теперь очередь Вигго? Что известно о кастинге «Бэтмена 2» Отказались Питт и Крэйг — теперь очередь Вигго? Что известно о кастинге «Бэтмена 2» Читать дальше 17 марта 2026
Новая версия «Убить Билла»: в мае покажут обе части шедевра Тарантино с подробностями, которых раньше никто не знал Новая версия «Убить Билла»: в мае покажут обе части шедевра Тарантино с подробностями, которых раньше никто не знал Читать дальше 17 марта 2026
ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана Читать дальше 16 марта 2026
Пока неизвестно, когда выйдет Джеймс Бонд — будем наслаждаться черной комедией о двух спецагентах в Чили: они должны выполнить необычную миссию Пока неизвестно, когда выйдет Джеймс Бонд — будем наслаждаться черной комедией о двух спецагентах в Чили: они должны выполнить необычную миссию Читать дальше 20 марта 2026
Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Читать дальше 19 марта 2026
Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
