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Легенда о звездной принцессе
Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 2025 в Кызылорде
Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 2025 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенда о звездной принцессе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
12:40
от 1900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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