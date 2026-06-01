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Проклятый рыцарь
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Костанае
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
19:00
от 2500 ₸
22:40
от 2500 ₸
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