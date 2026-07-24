У нас все сходят с ума по «Первому отделу», а у них? Выбрали 3 самых «народных» западных процедурала

Процедуралы — один из самых стабильных жанров на телевидении. Зрители любят их за понятную структуру, привычных героев и возможность смотреть отдельную серию без оглядки на предыдущие. В России этот формат тоже прижился — проект «Первый отдел» на НТВ тому подтверждение.

Но не только у нас такие сериалы собирают аудиторию. За рубежом тоже есть проекты, построенные по той же схеме, и они ничуть не уступают в популярности. Вот три зарубежных процедурала, которые заслуживают внимания — особенно если вы любите жанр и ищете что-то похожее на знакомые отечественные истории.

«Менталист»

Сюжет держится на одном из самых запоминающихся телегероев последних лет — Патрике Джейке в исполнении Саймона Бейкера. Он — внештатный консультант при калифорнийском бюро расследований, но его задача не просто помогать раскрывать дела.

Личный мотив движет им сильнее служебного долга: он выслеживает таинственного Красного Джона, убийцу своей семьи. Это стало главной изюминкой проекта.

Сериал продержался в эфире семь сезонов и всё это время показывал стабильные цифры аудитории. Правда, сюжетная арка с главным врагом со временем начала вызывать недовольство: слишком уж долго авторы тянули с раскрытием личности маньяка, и это раздражало даже преданных зрителей.

Однако финал и общая атмосфера помогли удержать планку. Для Саймона Бейкера роль Патрика Джейка так и осталась самой яркой работой в карьере.

«Мыслить как преступник»

Пример процедурала, который сумел пережить несколько эпох телевидения и адаптироваться к новым условиям, когда стриминг стал вытеснять телеэфир. Сериал продержался 15 сезонов, что для подобного жанра — редкое долголетие. За это время состав не раз обновлялся, но проект сохранял качество.

Шоу балансировало на грани между холодной эстетикой Финчера и классической процедуральной структурой, где важно не просто поймать преступника, а понять механику его мышления. Сериал углублялся в психологию, став своего рода учебник по поведенческому анализу.

«Касл»

Лёгкий, ироничный процедурал, который держался на двух составляющих: обаянии главного героя и искре между ним и партнёршей. Нэйтан Филлион в роли писателя Ричарда Касла и Стана Катик в роли детектива Кейт Бэккет создали тот самый редкий дуэт, когда зрителю интересно следить за диалогами даже больше, чем за расследованием.

Главный герой — не просто консультант полиции, а знаменитый автор детективных романов. Сериал выдержал восемь сезонов, обрёл преданную аудиторию и закрылся уже в ту эпоху, когда классические процедуралы начали сдавать позиции стриминговым проектам. Сегодня «Касл» остаётся одним из последних заметных представителей жанра, который ещё держался на формуле «дело недели».

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