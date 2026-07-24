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Киноафиша Статьи У нас все сходят с ума по «Первому отделу», а у них? Выбрали 3 самых «народных» западных процедурала

У нас все сходят с ума по «Первому отделу», а у них? Выбрали 3 самых «народных» западных процедурала

24 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Публика обожала эти картины.

Процедуралы — один из самых стабильных жанров на телевидении. Зрители любят их за понятную структуру, привычных героев и возможность смотреть отдельную серию без оглядки на предыдущие. В России этот формат тоже прижился — проект «Первый отдел» на НТВ тому подтверждение.

Но не только у нас такие сериалы собирают аудиторию. За рубежом тоже есть проекты, построенные по той же схеме, и они ничуть не уступают в популярности. Вот три зарубежных процедурала, которые заслуживают внимания — особенно если вы любите жанр и ищете что-то похожее на знакомые отечественные истории.

«Менталист»

Сюжет держится на одном из самых запоминающихся телегероев последних лет — Патрике Джейке в исполнении Саймона Бейкера. Он — внештатный консультант при калифорнийском бюро расследований, но его задача не просто помогать раскрывать дела.

Личный мотив движет им сильнее служебного долга: он выслеживает таинственного Красного Джона, убийцу своей семьи. Это стало главной изюминкой проекта.

Сериал продержался в эфире семь сезонов и всё это время показывал стабильные цифры аудитории. Правда, сюжетная арка с главным врагом со временем начала вызывать недовольство: слишком уж долго авторы тянули с раскрытием личности маньяка, и это раздражало даже преданных зрителей.

Однако финал и общая атмосфера помогли удержать планку. Для Саймона Бейкера роль Патрика Джейка так и осталась самой яркой работой в карьере.

Кадр из сериала «Менталист»

«Мыслить как преступник»

Пример процедурала, который сумел пережить несколько эпох телевидения и адаптироваться к новым условиям, когда стриминг стал вытеснять телеэфир. Сериал продержался 15 сезонов, что для подобного жанра — редкое долголетие. За это время состав не раз обновлялся, но проект сохранял качество.

Шоу балансировало на грани между холодной эстетикой Финчера и классической процедуральной структурой, где важно не просто поймать преступника, а понять механику его мышления. Сериал углублялся в психологию, став своего рода учебник по поведенческому анализу.

Кадр из сериала «Мыслить как преступник»

«Касл»

Лёгкий, ироничный процедурал, который держался на двух составляющих: обаянии главного героя и искре между ним и партнёршей. Нэйтан Филлион в роли писателя Ричарда Касла и Стана Катик в роли детектива Кейт Бэккет создали тот самый редкий дуэт, когда зрителю интересно следить за диалогами даже больше, чем за расследованием.

Главный герой — не просто консультант полиции, а знаменитый автор детективных романов. Сериал выдержал восемь сезонов, обрёл преданную аудиторию и закрылся уже в ту эпоху, когда классические процедуралы начали сдавать позиции стриминговым проектам. Сегодня «Касл» остаётся одним из последних заметных представителей жанра, который ещё держался на формуле «дело недели».

Кадр из сериала «Касл»

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериалов «Менталист», «Мыслить как преступник», «Первый отдел», «Касл»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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