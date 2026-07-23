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Эти сериалы рушат стереотипы о турдизи: смотрятся на одном дыхании и влюбляют в себя с первой серии

23 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Плотина», «Невинность», «Ядовитый плющ»

Подборка сериалов, которые превзойдут ожидания и удивят тех, кто не понимал вкус турдизи.

Турецкие сериалы умеют бить прямо в сердце — и речь не только о любовных линиях. Это истории, где за внешней красотой скрываются глубокие конфликты, драма и сильная актёрская игра.

Мы выбрали пять проектов, которые способны удивить даже тех, кто обычно обходит жанр стороной.

«Плотина» (2020)

История Нехир, промышляющей брачными аферами, и Назима, скромного прораба, начавших переписку без обмена настоящими фото.

Маленькая ложь запускает цепочку событий, проверяющих, способна ли любовь преодолеть страхи и прошлое.

«Плотина» (2020)

«Личность» (2018)

Ага, уважаемый пенсионер, и Невра, единственная женщина-следователь в отделе убийств, сталкиваются с делом, которое переплетает их судьбы.

Детективная интрига и психологическая глубина делают этот сериал одним из самых сильных турдизи последних лет.

«Личность» (2018)

«Невинность» (2021)

Размеренная жизнь Бахар рушится, когда её дочь влюбляется в женатого начальника отца.

День рождения девушки оборачивается трагедией, навсегда меняющей жизнь всей семьи. Психологическая драма о выборе и последствиях.

«Невинность» (2021)

«Полёт птицы» (2022)

Амбициозная Аслы мечтает вытеснить популярную телеведущую Лале. Мир телевидения показан без прикрас — с жёсткой конкуренцией, интригами и вопросами о цене успеха.

Динамичная и актуальная история о карьере и морали.

«Полёт птицы» (2022)

«Ядовитый плющ» (2023)

Жизнь Эзги рушится после случайной фразы незнакомца: «Твой муж хочет тебя убить».

Разоблачая ложь и тайны, героиня оказывается втянутой в расследование убийства. Напряжённый триллер, в котором никто не тот, кем кажется.

Сериал Год выхода Жанр
Плотина 2020 Мелодрама, драма
Личность 2018 Детектив, драма
Невинность 2021 Драма
Полёт птицы 2022 Драма
Ядовитый плющ 2023 Триллер, драма

Фото: Кадр из сериала «Плотина» (2020), «Личность» (2018), «Невинность» (2021), «Полёт птицы» (2022), «Ядовитый плющ» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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