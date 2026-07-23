Если вы скучаете по Хюррем, вам сюда: индийский аналог «Великолепного века», но с главной героиней-султаном

Пока поклонники «Великолепного века» в очередной раз пересматривают сцены с Хюррем и Сулейманом, в тени остается другой проект, о котором в русскоязычном пространстве почти не говорят. Хотя он и не из Турции, а из Индии — с роскошными костюмами, придворными интригами и необычной героиней.

О чем сериал «Султан Разия»?

Вышедший в 2016 году индийский сериал «Султан Разия» основан на биографии первой женщины-правительницы Делийского султаната. Это не вымышленная, а историческая фигура XIII века — Разия Султан, дочь султана Шамс ад-Дина Илтутмиша, которая стала единственной женщиной на троне за всю историю этой мусульманской династии.

В центре сюжета — борьба Разии с родовой системой, где женщина не имеет права править. После смерти отца она сталкивается с сопротивлением ближайших соратников, но не сдается. Её путь — это история силы, внутренней свободы и трагической любви. В сериале много политических заговоров, открытых предательств и по-настоящему драматических поворотов.

Что общего с «Великолепным веком»?

Оба сериала сняты с размахом: павильоны и дворцы, мечети и тронные залы — всё дышит эпохой. Костюмы сверкают драгоценностями, а прически и макияж создают образы царственного величия. Но в отличие от турецкого сериала, индийский включает в себя обязательные для Болливуда музыкальные сцены. Танцы и песни здесь вплетены в повествование и подчеркивают чувства героев.

Стоит ли смотреть?

На IMDb сериал «Султан Разия» получил оценку 6,5 баллов — это близко к рейтингу «Великолепного века» (6,9). Возможно, он не стал мировым хитом, но в своей стране был событием. Это шанс взглянуть на Восток с другой стороны — через образ женщины, которая бросила вызов традициям. Если вам близка тема власти и судьбы, если в сердце всё ещё звучит музыка османского двора — этот сериал точно найдёт отклик.