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Если вы скучаете по Хюррем, вам сюда: индийский аналог «Великолепного века», но с главной героиней-султаном

23 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Султан Разия», «Великолепный век»

Страстей там даже побольше будет.

Пока поклонники «Великолепного века» в очередной раз пересматривают сцены с Хюррем и Сулейманом, в тени остается другой проект, о котором в русскоязычном пространстве почти не говорят. Хотя он и не из Турции, а из Индии — с роскошными костюмами, придворными интригами и необычной героиней.

О чем сериал «Султан Разия»?

Вышедший в 2016 году индийский сериал «Султан Разия» основан на биографии первой женщины-правительницы Делийского султаната. Это не вымышленная, а историческая фигура XIII века — Разия Султан, дочь султана Шамс ад-Дина Илтутмиша, которая стала единственной женщиной на троне за всю историю этой мусульманской династии.

Кадр из сериала «Султан Разия» (2011)

В центре сюжета — борьба Разии с родовой системой, где женщина не имеет права править. После смерти отца она сталкивается с сопротивлением ближайших соратников, но не сдается. Её путь — это история силы, внутренней свободы и трагической любви. В сериале много политических заговоров, открытых предательств и по-настоящему драматических поворотов.

Что общего с «Великолепным веком»?

Оба сериала сняты с размахом: павильоны и дворцы, мечети и тронные залы — всё дышит эпохой. Костюмы сверкают драгоценностями, а прически и макияж создают образы царственного величия. Но в отличие от турецкого сериала, индийский включает в себя обязательные для Болливуда музыкальные сцены. Танцы и песни здесь вплетены в повествование и подчеркивают чувства героев.

Кадр из сериала «Султан Разия» (2011)

Стоит ли смотреть?

На IMDb сериал «Султан Разия» получил оценку 6,5 баллов — это близко к рейтингу «Великолепного века» (6,9). Возможно, он не стал мировым хитом, но в своей стране был событием. Это шанс взглянуть на Восток с другой стороны — через образ женщины, которая бросила вызов традициям. Если вам близка тема власти и судьбы, если в сердце всё ещё звучит музыка османского двора — этот сериал точно найдёт отклик.

Фото: Кадр из сериала «Султан Разия», «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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