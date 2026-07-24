Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза

«Берегись автомобиля» — фильм, который давно вышел за рамки простого кино. В СССР его смотрели миллионы, цитировали в очередях и на кухнях. И до сих пор многие фразы оттуда узнаются с полуслова — даже теми, кто родился через десятилетия после премьеры. Но вот вопрос: а помните ли вы их дословно?

Кажется, что да. Но на деле мы часто запоминаем общий смысл, интонацию, атмосферу, а точные формулировки ускользают. И когда дело доходит до конкретных начал фраз — оказывается, что память подводит.

Мы собрали для вас пять цитат из «Берегись автомобиля». Это не самые очевидные реплики — те, что знают все. Вам нужно вспомнить, как именно начинаются эти фразы.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.