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Киноафиша Статьи Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест)

Милота или крипота? ИИ сделал из персонажей советских фильмов вязаные игрушки — угадаете, кто есть кто? (тест)

24 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

Картинки получились очень оригинальными.

Нейросети всё чаще используются не только для генерации текстов или изображений, но и для экспериментов с визуальными образами. Одно из таких направлений — «переделка» знакомых персонажей в необычные форматы. Например, в вязаные игрушки.

Недавно ИИ переработал образы пяти героев из советского кино. Каждый из них был хорошо узнаваем в оригинале, но в новом исполнении — в виде мягкой игрушки — становится не сразу очевидно, кто именно перед вами.

Мы подготовили тест, в котором нужно определить, из каких фильмов взяты эти персонажи. Проверить себя стоит тем, кто знает советскую классику не понаслышке.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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