«Одиссея» Кристофера Нолана продолжает удивлять — и не только визуалом или рейтингами. Как выяснилось, режиссёр ввёл в историю персонажа, которого у Гомера не было в тексте. Новый герой — не второстепенная деталь, а важная часть сюжета.

Антиной и Синон

У Гомера Антиной и Синон — фигуры из разных миров. Первый — навязчивый жених Пенелопы, второй — хитрый грек, убедивший троянцев принять коня. Никаких пересечений.

Нолан решил иначе, и в его версии они становятся связаны. Антиной, по замыслу режиссёра, рвался в Трою, но его оставили на Итаке. Вместо него ушёл Синон, сын слуги, его семья находилась в подчинении Антиною. И он в итоге стал жертвой предательства.

К тому же Синон в оригинальном эпосе Гомера вообще не появляется — он персонаж других античных текстов, в первую очередь «Энеиды» Вергилия.

Нолан не просто позаимствовал героев из разных источников, а встроил их в новую систему связей.

Боги

Были и моменты, которыми режиссер пожертвовал. Одно из самых принципиальных — роль богов. У Гомера они деятельны и ощутимы: Посейдон чинит препятствия, Афина наставляет, Гермес передаёт приказы. Без их участия сюжет был бы иным.

Режиссёр предложил другой подход. В прологе фильма время происходящего обозначается как эпоха «кажущейся магии». Выражение звучит двусмысленно — оно допускает и существование богов, и их трактовку как плода воображения людей.

Из всех персонажей с Олимпа появляется только Афина. Но и она показана как видение, доступное лишь Одиссею.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана.