В России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана: у новинки рейтинг ниже 7, хотя за границей 97% зрителей в восторге

«Одиссея» Кристофера Нолана расколола зрителей. На Кинопоиске у фильма всего 6,9 — для культового режиссера это почти провал. При этом на RT рейтинг заметно выше. Разница в оценках вызвала ожесточённые споры.

Оценки «Одиссеи»

Мировая премьера картины состоялась 17 июля. Ещё до выхода фильм Кристофера Нолана вызывал споры — из-за подбора актёров на второстепенные роли, использования современного английского в экранизации древнегреческой поэмы и костюмов, которые относили к другим историческим периодам.

Несмотря на это, картина получила хорошие отзывы от критиков. Вскоре появились и зрительские оценки. На зарубежных платформах рейтинги оказались высокими: 4,3 из 5 на Letterboxd и 97% на Rotten Tomatoes.

Но на «Кинопоиске» ситуация сложилась иначе — там у фильма унизительные 6,9 баллов. В Сети уже предположили, что начался ревью-бомбинг картины: оценки занижают с помощью недавно зарегистрированных аккаунтов пользователей.

На агрегаторе Metacritic «Одиссея» тоже «двигается» неравномерно. Критики поставили ей 89 баллов из 100, а вот зрители только 5,2 балла из 10.

Сюжет «Одиссеи»

Царь Одиссей возвращается домой после Троянской войны. Путь занимает долгие годы: он сталкивается с циклопами, сиренами, великанами-людоедами и чудовищами Сциллой и Харибдой. Одиссей проходит через опасные земли, спускается в царство мёртвых и оказывается на враждебных островах — всё ради того, чтобы добраться до Итаки.

Там его ждёт жена Пенелопа. Она не теряла надежды, что Одиссей вернётся. Но пока его нет, на её руку претендовал Антиной, который хочет занять трон Итаки.