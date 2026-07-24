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Киноафиша Статьи Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане»

Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане»

24 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Сказка сказок» (1979)

Анимация поразила зарубежную аудиторию.

Советская эпоха оставила огромный след в истории кино. Многие мультфильмы до сих пор пересматривают и цитируют, а их герои стали частью массовой культуры.

Но есть проекты, которые на родине почти забыли, а за рубежом их продолжают любить и переоткрывать. Один из таких мультфильмов «Сказка сказок» вызывает искреннее удивление у западных зрителей — и недоумение у современных россиян, ведь они о нём в большинстве своем и не слышали.

Сюжет мультфильма «Сказка сказок»

Проект строится не на сюжете в классическом понимании, а на череде эпизодов-воспоминаний, которые переносят зрителей в разные временные пласты. Связующая нить — образ серенького волчка из старинной колыбельной, который наблюдает за происходящим вокруг.

В кадре сменяют друг друга персонажи: поэт, застывший над пустым листом в ожидании строки; женщина у корыта, занятая повседневной работой; рыбак, спешащий вернуться с уловом; мальчик, который отдаёт яблоко воронам. Реальность здесь переплетается со странными образами — например, зимой вдруг осыпаются спелые яблоки, словно осенью.

Кадр из мультфильма «Сказка сказок» (1979)

Популярность на Западе

«Сказка сказок» Юрия Норштейна быстро стала признанным эталоном, который покорил зрителей и критиков по всему миру. В 1984 году лента возглавила список лучших мультфильмов в истории по итогам опроса, проведённого Американской киноакадемией и ASIFA-Hollywood.

Квентин Тарантино, посмотрев картину в московском Музее кино, не скрывал изумления.

«Почему я не видел её раньше? Почему её так редко показывают за пределами России?» — эти вопросы он задавал вслух.

Западные критики разглядели в «Сказке сказок» то, чего часто не хватало их собственной анимации: глубину и философскую зрелость. В мультфильме почти нет диалогов. Каждый образ понятен без перевода.

При этом сюжет закольцован: финал возвращает к началу, напоминая о цикличности жизни. Детство не исчезает бесследно — оно остаётся внутри, даже когда вокруг уже совсем другой мир.

Выход «Сказки сказок» сдвинул ориентиры для западной анимации. После неё студии начали осторожно пробовать себя в более серьёзных жанрах, предлагать сюжеты, рассчитанные не только на детей, но и на взрослую аудиторию. Всё чаще в мультфильмах стали появляться психологические подтексты.

И до сих пор европейцы и американцы с удовольствием пересматривают классику Норштейна.

«Я знал, чего примерно ожидать, — наслышан был о мультфильме заранее. Но реальность оказалась сильнее. Каждый кадр завораживает, звук работает на уровне магии, а музыка кажется не просто фоном, а полноправным участником повествования», — пишут на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадры из мультфильма «Сказка сказок» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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