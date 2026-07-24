Думали, на НТВ показывают только криминал и погони? Эти 4 ретро-детектива все ждут на канале в 2026 году — в №3 красавец Хабаров

Канал НТВ известен своим вниманием к остросюжетным проектам. Но в последнее время в его линейке появляется всё больше сериалов о прошлом — ретро-истории с современным звучанием.

В 2026 году зрителей ждут сразу несколько таких проектов. Действие в них перенесено в разные десятилетия, но объединяет их одно: атмосфера, ностальгия и запутанные сюжеты.

«Околоточный»

Действие происходит в конце XIX века в провинциальном городке, где убита вся семья зажиточных мещан Охапкиных. Расследование поручают околоточному надзирателю Ивану Хватову, который уже собирался выйти на пенсию. В ходе следствия он выходит на графа Добужинского — уважаемого человека с крупными карточными долгами.

«Расстрел»

Сериал перенесет зрителей в Ленинград 1977 года. У универмага на Петроградской стороне банда совершает дерзкое преступление: один из участников, переодетый в милиционера, похищает дорогое колье во время съёмок для модного журнала, а его сообщники убивают инкассаторов. Случайным свидетелем подготовки оказывается старый уголовник Вахрушев, а в центр событий попадает молодая модель Полина.

«Алекс Лютый. Золото войны»

Сериал с Антоном Хабаровым в главной роли начинается в 1979 году с убийства антиквара, из квартиры которого исчезают редкие ценности, включая старинный церковный предмет. Расследование поручают опытному оперативнику Алексу Елисееву, который отправляется в регион, где когда-то действовала банда Козича.

Вскоре находят убитым одного из бывших членов банды, а его предсмертная фраза оставляет больше вопросов, чем ответов.

«Желтуга»

Действие картины происходит в 1883 году в Российской империи. Студент-геолог Владимир Проскуряков, осуждённый за преступление, которого не совершал, бежит из ссылки и присоединяется к банде рецидивиста по кличке Молот.

Вместе с другими беглыми он пробирается в Желтугу — неконтролируемый золотодобывающий район на окраине империи. Каждый из героев имеет свои цели.

Пока точные даты премьер проектов не сообщаются, но поклонники надеются увидеть их в осеннем слоте новинок канала НТВ.

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