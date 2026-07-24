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Не только «Властелин колец»: 3 фэнтези-сериала, которые понравились бы даже самому Толкину

24 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Мерлин»

По атмосфере они похожи на творчество великого писателя.

Создать хорошее фэнтези непросто. Недостаточно придумать магию, драконов и древние пророчества — мир должен казаться живым, а герои должны вызывать желание пройти этот путь вместе с ними. Именно за это миллионы читателей полюбили произведения Джона Р. Р. Толкина. И хотя повторить его успех почти невозможно, некоторые современные сериалы смогли приблизиться к тому идеалу, который он когда-то создал.

«Мерлин»

Если бы Толкин выбирал современный сериал для просмотра, «Мерлин» наверняка оказался бы среди фаворитов. Проект BBC переосмысливает легенды о короле Артуре, но при этом сохраняет главное — историю о дружбе, верности и самопожертвовании.

Отношения Мерлина и Артура постепенно превращаются в настоящее братство, а добро здесь остается добром, несмотря на все испытания. Именно такой взгляд на героическое фэнтези был близок самому Толкину, который ценил истории о чести, надежде и способности оставаться человеком даже в самые темные времена.

«Провожающая в последний путь Фрирен»

Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

На первый взгляд это обычное аниме о приключениях, но на самом деле сериал гораздо глубже. Главная героиня — эльфийка, которая живет настолько долго, что иначе воспринимает время, дружбу и человеческую жизнь.

История не столько о сражениях, сколько о памяти, потерях и ценности каждого прожитого мгновения. Именно такие темы занимали важное место и в произведениях Толкина, где бессмертие эльфов всегда соседствовало с размышлениями о скоротечности человеческой жизни.

«Рыцарь Семи Королевств»

Хотя действие сериала происходит во вселенной «Игры престолов», по духу он заметно отличается от оригинальной истории. Здесь на первый план выходят не интриги и борьба за власть, а благородство, скромность и желание поступать правильно.

Главный герой Дунк — вовсе не легендарный воин, а обычный рыцарь, который старается жить по совести. Вместе со своим юным спутником Эггом он отправляется в путешествие, наполненное опасностями и неожиданными открытиями. Именно такие истории о дружбе, верности и настоящем рыцарстве, отмечает Screenrant, были бы гораздо ближе Толкину, чем мрачный и циничный мир «Игры престолов».

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств», «Мерлин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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