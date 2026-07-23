Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Интерстеллар» посмотрели миллионы, но о смысле названия никто и не догадывается: у Нолана ничего не бывает просто так

«Интерстеллар» посмотрели миллионы, но о смысле названия никто и не догадывается: у Нолана ничего не бывает просто так

23 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Изначально проект назывался иначе, но режиссер передумал в последний момент. 

«Интерстеллар» — один из самых обсуждаемых научно-фантастических фильмов последних лет. Его смотрели миллионы, о нём спорили, разбирали на кадры и цитаты. Но при всей популярности ленты мало кто задумывался: а что вообще означает это название?

Многие считают, что это просто красивый выдуманный термин, связанный с космосом. На самом деле у слова есть вполне конкретное значение, напрямую связанное с сюжетом.

Смысл названия

Название «Интерстеллар» составлено из двух латинских основ: inter («между») и stella («звезда»). В прямом значении это «межзвёздный» — то есть относящийся к пространству между звёздами или за пределами нашей планетной системы.

Термин имеет научное происхождение и чаще встречается в астрофизике. В российский прокат картина тоже вышла под английским названием. От перевода как «Межзвёздный» видимо решили отказаться — он звучит сухо и бюрократично. Оригинал же вмещает в себя и научный смысл, и ощущение масштаба, и даже разговорный подтекст «нечто грандиозное».

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Выбор Нолана

Сам Нолан всегда тяготел к минимализму в названиях своих картин: он старается, чтобы заголовки были краткими и ёмкими.

С «Интерстелларом» этот принцип сработал особенно важно. Название звучит официально и академично — и это полностью совпадает с настроем фильма. Нолан привлекал к работе физика Кипа Торна, который добивался, чтобы наука на экране не выглядела фантастической. И название в этом смысле — тоже заявка на серьёзность.

Рабочим вариантом был «Поцелуй Флоры» — в честь дочери режиссёра. Но Нолан отказался от него в пользу более точного и краткого.

Интересно, что фанаты иногда переосмысляют название как «Innerstellar» — «внутреннезвёздный». Эта игра слов имеет под собой основания: внешнее путешествие в фильме оказывается дорогой внутрь себя. Купер летит к далёким мирам, а приходит к главному ответу через связь с дочерью — и это, пожалуй, самый трогательный момент, пишет автор Дзен-канала «Семья ПРО».

Ранее портал «Киноафиша» писал про критику фильма.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Без замешивания теста и лепки: самый ленивый рецепт пельменей — ничем не отличаются от обычных, но готовятся быстрее Читать дальше 24 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Читать дальше 22 июля 2026
Теперь Нолан вас не проведет: когда включите «Одиссею» — присмотритесь внимательней к этому герою Теперь Нолан вас не проведет: когда включите «Одиссею» — присмотритесь внимательней к этому герою Читать дальше 24 июля 2026
В России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана: у новинки рейтинг ниже 7, хотя за границей 97% зрителей в восторге В России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана: у новинки рейтинг ниже 7, хотя за границей 97% зрителей в восторге Читать дальше 21 июля 2026
Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось Читать дальше 22 июля 2026
Один из главных провалов НТВ: этот сериал называют дешевой копией «Рэмбо» — единицы досматривают до финала Один из главных провалов НТВ: этот сериал называют дешевой копией «Рэмбо» — единицы досматривают до финала Читать дальше 22 июля 2026
У Сулеймана было необычное прозвище: придумал его сам и очень им гордился, но в «Великолепном веке» это скрыли У Сулеймана было необычное прозвище: придумал его сам и очень им гордился, но в «Великолепном веке» это скрыли Читать дальше 20 июля 2026
Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза Читать дальше 24 июля 2026
Если давно ждали что-то похожее на «Спартака», посмотрите этот мини-сериал — исторически достоверный и при этом не скучный Если давно ждали что-то похожее на «Спартака», посмотрите этот мини-сериал — исторически достоверный и при этом не скучный Читать дальше 23 июля 2026
Кинг в восторге от свежего хита Apple TV+, а в России про него почти никто не слышал: «Как будто Хичкок вернулся» Кинг в восторге от свежего хита Apple TV+, а в России про него почти никто не слышал: «Как будто Хичкок вернулся» Читать дальше 23 июля 2026
Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах» Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах» Читать дальше 22 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше