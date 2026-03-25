«Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор»

После выхода «Интерстеллара» Кристофера Нолана публика раскололась на два противоположных лагеря. Часть зрителей пришла в восторг, называя картину гениальной и проводя параллели с «Космической одиссеей». Другая же часть осталась равнодушной и недоумевала, почему вокруг этого фильма столько восторгов.

Лента собрала впечатляющую кассу, удостоилась высоких оценок от критиков и даже получила признание со стороны ученых. Тем не менее, и сегодня находятся те, кто считает, что достоинства «Интерстеллара» сильно преувеличены.

Сюжет

Действие происходит в будущем, где Земля превратилась в выжженную пустыню. Из-за бесконечных пылевых бурь и непригодного для дыхания воздуха выживает лишь кукуруза — последняя сельскохозяйственная культура, которая еще способна давать урожай. В этом мире живет Купер, бывший летчик, которому предстоит отправиться в опасное путешествие за пределы известного космоса, чтобы отыскать для людей новую планету.

Но по ходу повествования выясняется, что картина гораздо глубже, чем просто история о космических экспедициях и научных открытиях. Героям постоянно приходится делать непростой выбор — заботиться лишь о себе или же рисковать всем ради окружающих. Именно узы между Купером и его дочерью Мёрф в итоге оказываются тем самым звеном, которое спасает человечество от гибели.

Критика

В интернете часто можно встретить мнение, что в «Интерстелларе» Нолан ставит эмоциональность выше здравого смысла, и это вызывает раздражение у части зрителей. Помимо этого, в фильме присутствует немало сцен, которые явно сняты с расчетом на то, чтобы выдавить из зрителя слезу.

«Слишком много слащавости про спасение человечества или любовь», — пишут комментаторы.

Также многим не нравится, что персонажи выглядят недостаточно проработанными. Купер воспринимается не как живой человек, а скорее как абстрактный образ — слишком одномерный. К тому же, с научной точки зрения картина тоже вызывает немало вопросов и далека от достоверности.