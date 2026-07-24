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Киноафиша Статьи Попросила ИИ сделать Коржика, Карамельку и Компота детьми: и даже так героев «Трех котов» легко узнать (фото)

Попросила ИИ сделать Коржика, Карамельку и Компота детьми: и даже так героев «Трех котов» легко узнать (фото)

24 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Такой мультик я бы тоже посмотрела.

Что было бы, если бы герои любимого мультфильма «Три кота» внезапно стали обычными детьми? Именно такой вопрос мы задали искусственному интеллекту, попросив его представить Коржика, Карамельку и Компота не в образе котят, а в виде мальчиков и девочки. Получившиеся изображения оказались настолько удачными, что сразу захотелось сравнить их с оригинальными персонажами.

Коржик остался главным непоседой

Искусственный интеллект практически не изменил характер Коржика, а лишь перенес его в человеческий образ. Перед нами получился рыжеволосый мальчик с озорной улыбкой, живыми глазами и слегка растрепанной прической.

Даже без кошачьих ушек сразу понятно, что этот ребенок не любит сидеть на месте, постоянно придумывает новые игры и первым отправится навстречу приключениям.

Карамелька получилась очень похожей на оригинал

Самой узнаваемой, пожалуй, оказалась Карамелька. Искусственный интеллект изобразил ее рыжеволосой девочкой с доброй улыбкой и спокойным взглядом.

Внешность получилась именно такой, какой ожидаешь от самой рассудительной героини мультсериала. В ней сохранились аккуратность, доброжелательность и ощущение того, что именно она чаще других помогает братьям найти выход из любой ситуации.

Компот оказался самым интересным

Больше всего изменений досталось Компоту. Вместо пухлого котенка появился немного застенчивый мальчик с очень любознательным взглядом.

При этом искусственный интеллект сумел сохранить главное — ощущение, что перед нами тот самый герой, который любит читать, интересуется наукой и всегда может удивить неожиданным фактом. Даже в человеческом облике Компот выглядит самым спокойным и рассудительным из всей компании.

Киноафиша

Почему такие изображения так нравятся зрителям

Подобные эксперименты сегодня становятся все популярнее. Искусственный интеллект не просто копирует известных персонажей, а пытается представить, как они могли бы выглядеть в другой вселенной, сохранив их характер, привычки и настроение.

Именно поэтому на получившихся изображениях легко узнать Коржика, Карамельку и Компота, хотя перед нами уже не котята, а самые обычные дети. Похоже, хорошие персонажи остаются узнаваемыми даже тогда, когда полностью меняют свой внешний облик.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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