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Киноафиша Фильмы Проклятый рыцарь Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Кокшетау

Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Кокшетау

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Сегодня 4
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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
19:20 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸
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