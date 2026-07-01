Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Не только «Мажор 5»: 3 самых ожидаемых сериала, которые выходят с 29 июня по 5 июля

Не только «Мажор 5»: 3 самых ожидаемых сериала, которые выходят с 29 июня по 5 июля

1 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор»

Выбрали только российские новинки.

Начало июля порадует любителей сериалов сразу несколькими громкими премьерами. Нас ждут долгожданное продолжение одного из самых популярных российских детективов, новая комедия с неожиданным дуэтом и мелодрама для тех, кто любит эмоциональные истории. Если не знаете, что добавить в список просмотра, вот три главные новинки этой недели.

«Мажор 5» — Игорь Соколовский возвращается

Пожалуй, самая ожидаемая премьера недели. Спустя несколько лет «Мажор» снова выходит на экраны, а зрители вновь встретятся с Игорем Соколовским.

Создатели обещают новую историю, которая продолжит судьбу героя после событий предыдущих частей. Поклонников ждут новые расследования, опасные противники и привычная атмосфера, за которую сериал когда-то полюбили миллионы зрителей.

Первая серия выйдет уже 4 июля на Кинопоиске.

«Такси под прикрытием 2» — продолжение популярного детектива

Кадр из сериала «Такси под прикрытием»

Еще одна премьера для любителей криминальных историй. Уже 1 июля стартует второй сезон «Такси под прикрытием».

В новых сериях оперативники вновь будут использовать службу такси как прикрытие для расследований. Создатели обещают еще больше сложных дел, неожиданных поворотов и опасных операций, а первые три эпизода выйдут одновременно.

Если первый сезон понравился своим динамичным сюжетом, продолжение точно стоит взять на заметку.

«Зовите Витю!» — комедия, которую можно посмотреть за один вечер

Тем, кто хочет немного отдохнуть от детективов, стоит обратить внимание на новую комедию KION.

Все десять серий «Зовите Витю!» станут доступны 1 июля. Это легкая история с юмором и необычными ситуациями, которая отлично подойдет для просмотра за выходные.

Иногда именно такие проекты становятся приятным сюрпризом сезона, особенно если хочется чего-то менее напряженного, чем бесконечные расследования и криминальные драмы.

Начало июля получилось насыщенным: зрителей ждут и долгожданные продолжения известных проектов, и совершенно новые сериалы. Так что скучать на этой неделе точно не придется.

Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение  Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение Читать дальше 2 июля 2026
В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 Читать дальше 2 июля 2026
Фанатам российского сериала «Жуки» скучать точно не придется: ТНТ приготовил продолжение — но неожиданное Фанатам российского сериала «Жуки» скучать точно не придется: ТНТ приготовил продолжение — но неожиданное Читать дальше 2 июля 2026
НТВ запустил в работу сериал, который обещает стать хитом: в главных ролях звезды «Мажора» и «Ленинграда 46» НТВ запустил в работу сериал, который обещает стать хитом: в главных ролях звезды «Мажора» и «Ленинграда 46» Читать дальше 2 июля 2026
Тоску по «Первому отделу» помогут утолить эти 3 российских сериала: и в списке нет «Невского» Тоску по «Первому отделу» помогут утолить эти 3 российских сериала: и в списке нет «Невского» Читать дальше 1 июля 2026
Когда выйдет 6 сезон «Первого отдела»: пока НТВ молчит, мы подсчитали примерные сроки Когда выйдет 6 сезон «Первого отдела»: пока НТВ молчит, мы подсчитали примерные сроки Читать дальше 1 июля 2026
Уже в июле стартует 3 сезон российского сериала «Кордон»: рассказываем, что на сей раз ждет Дымова Уже в июле стартует 3 сезон российского сериала «Кордон»: рассказываем, что на сей раз ждет Дымова Читать дальше 30 июня 2026
Не только «Первый отдел»: у Ивана Колесникова есть незаслуженно забытый детектив, который смотрится на одном дыхании Не только «Первый отдел»: у Ивана Колесникова есть незаслуженно забытый детектив, который смотрится на одном дыхании Читать дальше 30 июня 2026
Спустя 26 лет после премьеры «Границы. Таежный роман» зрители ругают все подряд, кроме Гуськова: завораживает и пугает одновременно Спустя 26 лет после премьеры «Границы. Таежный роман» зрители ругают все подряд, кроме Гуськова: завораживает и пугает одновременно Читать дальше 30 июня 2026
У НТВ есть только один вариант, как вернуть Семенова в «Невском-8»: все остальные повороты сюжета зрители просто не простят У НТВ есть только один вариант, как вернуть Семенова в «Невском-8»: все остальные повороты сюжета зрители просто не простят Читать дальше 29 июня 2026
Выбрала 3 детективных сериала, которые выпустил Kion в 2026 году: есть и новинка с Васильевым, и с Устюговым Выбрала 3 детективных сериала, которые выпустил Kion в 2026 году: есть и новинка с Васильевым, и с Устюговым Читать дальше 28 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше