Не только «Мажор 5»: 3 самых ожидаемых сериала, которые выходят с 29 июня по 5 июля

Начало июля порадует любителей сериалов сразу несколькими громкими премьерами. Нас ждут долгожданное продолжение одного из самых популярных российских детективов, новая комедия с неожиданным дуэтом и мелодрама для тех, кто любит эмоциональные истории. Если не знаете, что добавить в список просмотра, вот три главные новинки этой недели.

«Мажор 5» — Игорь Соколовский возвращается

Пожалуй, самая ожидаемая премьера недели. Спустя несколько лет «Мажор» снова выходит на экраны, а зрители вновь встретятся с Игорем Соколовским.

Создатели обещают новую историю, которая продолжит судьбу героя после событий предыдущих частей. Поклонников ждут новые расследования, опасные противники и привычная атмосфера, за которую сериал когда-то полюбили миллионы зрителей.

Первая серия выйдет уже 4 июля на Кинопоиске.

«Такси под прикрытием 2» — продолжение популярного детектива

Еще одна премьера для любителей криминальных историй. Уже 1 июля стартует второй сезон «Такси под прикрытием».

В новых сериях оперативники вновь будут использовать службу такси как прикрытие для расследований. Создатели обещают еще больше сложных дел, неожиданных поворотов и опасных операций, а первые три эпизода выйдут одновременно.

Если первый сезон понравился своим динамичным сюжетом, продолжение точно стоит взять на заметку.

«Зовите Витю!» — комедия, которую можно посмотреть за один вечер

Тем, кто хочет немного отдохнуть от детективов, стоит обратить внимание на новую комедию KION.

Все десять серий «Зовите Витю!» станут доступны 1 июля. Это легкая история с юмором и необычными ситуациями, которая отлично подойдет для просмотра за выходные.

Иногда именно такие проекты становятся приятным сюрпризом сезона, особенно если хочется чего-то менее напряженного, чем бесконечные расследования и криминальные драмы.

Начало июля получилось насыщенным: зрителей ждут и долгожданные продолжения известных проектов, и совершенно новые сериалы. Так что скучать на этой неделе точно не придется.