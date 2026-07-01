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Тоску по «Первому отделу» помогут утолить эти 3 российских сериала: и в списке нет «Невского»

1 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Хрустальный»

Обратите внимание на эти менее известные проекты.

Когда заканчивается очередной сезон «Первого отдела», сразу возникает вопрос: что смотреть дальше? Хороших российских детективов сегодня немало, но далеко не все способны удерживать внимание так же, как история Брагина и Шибанова.

Если вам нравятся реалистичные расследования, сильные герои и минимум лишней мелодрамы, вот три сериала, которые точно стоит добавить в список.

«Хрустальный»

Если в «Первом отделе» вас больше всего цепляют расследования и психологическое напряжение, то «Хрустальный» практически идеальное продолжение.

Главный герой приезжает в родной город, чтобы найти серийного убийцу детей. Но очень быстро расследование превращается в путешествие в собственное прошлое.

Здесь почти нет экшена, зато есть тяжелая атмосфера, сложные персонажи и история, которая держит до самого финала. Это не просто детектив, а психологическая драма, после которой еще долго не получается переключиться на что-то другое.

«Шеф»

Кадр из сериала «Шеф»

Любителям сильных и принципиальных персонажей стоит обратить внимание на «Шеф».

Главный герой — опытный полицейский, которому приходится бороться не только с преступниками, но и с коррупцией внутри собственной системы. Именно поэтому сериал постоянно держит напряжение: опасность исходит не только с улицы.

«Шеф» удачно сочетает расследования, криминальные разборки и личные конфликты, а харизматичный главный герой легко становится одной из главных причин смотреть сезон за сезоном.

«Реализация»

Еще один недооцененный сериал для поклонников «Первого отдела».

Главный герой — бывший оперативник, который после конфликта с руководством оказывается в новом подразделении. Здесь нет супергероев, которые раскрывают преступления за пять минут. Напротив, каждое дело развивается постепенно: появляются новые версии, меняются подозреваемые, а ошибки иногда обходятся слишком дорого.

Именно благодаря реалистичному подходу «Реализация» часто советуют тем, кто уже посмотрел «Первый отдел» и ищет похожую атмосферу.

Все три сериала объединяет главное — уважение к зрителю. Они не пытаются заменить расследования бесконечными перестрелками или любовными линиями, а делают ставку на интересные дела, сильных персонажей и ощущение, что перед вами действительно могла произойти такая история.

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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