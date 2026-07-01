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Киноафиша Статьи Минимум серий, но дух захватывает моментально: выбрала 3 лучших мини-сериала 2026 года, которые вышли полностью

Минимум серий, но дух захватывает моментально: выбрала 3 лучших мини-сериала 2026 года, которые вышли полностью

1 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Не придется годами ждать финала истории.

Иногда совсем не хочется начинать историю на пять или семь сезонов. К счастью, 2026 год уже подарил несколько сильных мини-сериалов, которые рассказывают законченную историю всего за несколько эпизодов. Если ищете, что посмотреть за пару вечеров, обратите внимание на эти три новинки.

«Рыцарь Семи Королевств» — для тех, кто скучал по миру «Игры престолов»

Новый спин-офф вселенной Джорджа Мартина оказался совсем не тем, чего многие ожидали. Вместо масштабных войн и борьбы за Железный трон зрителям показали более камерную историю о рыцаре Дункане и его юном оруженосце Эгге.

Сериал делает ставку не на кровавые интриги, а на дружбу, благородство и атмосферу Вестероса задолго до событий «Игры престолов». Если вам нравился этот мир, но хотелось более спокойной и душевной истории, новинка точно заслуживает внимания.

«Получеловек» — тяжелая, но очень сильная драма

Кадр из сериала «Получеловек»

После успеха «Олененка» Ричард Гэдд выпустил еще один проект, который уже называют одним из самых эмоциональных сериалов года.

В центре сюжета — двое мужчин, которых в детстве воспитывали как братьев. Спустя годы они встречаются вновь, и старые травмы начинают разрушать их жизнь. Это история о семье, взрослении, памяти и последствиях событий, которые невозможно забыть. Смотреть сериал непросто, но именно такие проекты обычно остаются в памяти надолго.

«Портобелло» — одна из самых недооцененных премьер года

Если любите истории, основанные на реальных событиях, стоит обратить внимание на итальянский мини-сериал «Портобелло».

Он рассказывает о знаменитом телеведущем Энцо Торторе, которого неожиданно обвиняют в связях с мафией. Постепенно судебная драма превращается в напряженную историю о том, как одна ошибка способна разрушить жизнь человека. При этом сериал не забывает о тонкой иронии и держит интригу практически до самого финала.

Мини-сериалы хороши тем, что не требуют нескольких месяцев просмотра. И если хочется познакомиться именно с лучшими новинками 2026 года, эти три проекта точно стоит добавить в список — каждый из них предлагает совершенно разный взгляд на современное телевидение.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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