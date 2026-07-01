Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года

В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года

1 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Лакомый кусок»

Отличная подборка для тех, кто ищет, как скоротать вечер.

Каждый год Netflix выпускает десятки фильмов, но лишь некоторые из них начинают обсуждать задолго до премьеры. В 2026-м таких проектов оказалось сразу несколько. Причем речь не только о долгожданных продолжениях известных франшиз, но и о совершенно новых историях с громкими именами в титрах.

Среди всех новинок особенно выделяются три фильма, которые уже называют главными событиями года.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»

Многие поклонники до сих пор не смирились с завершением сериала «Острые козырьки». Поэтому новость о полнометражном продолжении стала одним из самых обсуждаемых событий последних лет.

Действие фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» разворачивается в 1940 году. Томас Шелби давно отошел от прежней жизни, но начало Второй мировой войны вновь заставляет его вмешаться в опасную игру. На этот раз на кону не только его судьба, но и безопасность всей страны.

Для миллионов зрителей это не просто очередной фильм, а возможность снова встретиться с одним из самых харизматичных героев современного телевидения.

«На вершине»

Кадр из фильма «На вершине»

Если хочется напряженного триллера, стоит обратить внимание на фильм «На вершине». Главную роль исполнила Шарлиз Терон, а ее экранным противником стал Тэрон Эджертон.

По сюжету героиня отправляется в путешествие по дикой Австралии, надеясь пережить личную трагедию и остаться наедине с природой. Однако вместо душевного спокойствия ее ждет смертельно опасная игра в кошки-мышки с человеком, который решил сделать ее своей добычей.

«Лакомый кусок»

Еще одна громкая премьера — «Лакомый кусок». Проект привлекает внимание уже тем, что над ним работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые вновь объединились спустя несколько лет после «Последней дуэли».

В центре сюжета группа полицейских, случайно обнаруживших огромный тайник с деньгами наркокартеля. Соблазн оказывается слишком велик, и герои решают присвоить находку себе. Вот только очень быстро выясняется, что за легкими деньгами всегда приходит расплата.

Что посмотреть первым?

Если выбирать только одну премьеру, большинство зрителей наверняка поставят на возвращение Томаса Шелби. Но именно разнообразие делает этот список интересным: здесь есть и масштабная криминальная драма, и напряженный триллер на выживание, и долгожданное продолжение культового сериала.

Похоже, Netflix в 2026 году снова нашел способ удержать зрителей у экранов.

Фото: Кадр из фильма «Лакомый кусок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение  Чем китаянки вытирают пыль, чтобы в доме было чисто минимум неделю? Для нас это мусор, а для них спасение Читать дальше 2 июля 2026
В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 В ТОП-3 на «Иви» неожиданно ворвалась военная драма: сразу два Добронравова и рейтинг — 8,4 из 10 Читать дальше 2 июля 2026
Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось Читать дальше 2 июля 2026
Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр Collider назвал 3 фэнтези-фильма, которые даже круче «Властелина колец»: они полностью изменили этот жанр Читать дальше 2 июля 2026
Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно Netflix в июне незаметно выпустил лучшую мелодраму 2026 года: мне 34, а я и смеялась, и плакала одновременно Читать дальше 2 июля 2026
Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз Думали, что вся сила Саурона в его Оке? Как бы не так: разбираемся, что значит этот жуткий глаз Читать дальше 1 июля 2026
Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать Сирота, но точно не бедный: откуда у Гарри было много денег — вовсе не благодаря родителям, как принято думать Читать дальше 1 июля 2026
Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились Читать дальше 30 июня 2026
Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Читать дальше 28 июня 2026
Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Читать дальше 28 июня 2026
Несмотря на дружбу с автором, Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии»: его раздражал не только говорящий лев Несмотря на дружбу с автором, Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии»: его раздражал не только говорящий лев Читать дальше 28 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше