В 2026 году Netflix покорил весь мир этими тремя фильмами: №1 зрители ждали долгих четыре года

Отличная подборка для тех, кто ищет, как скоротать вечер.

Каждый год Netflix выпускает десятки фильмов, но лишь некоторые из них начинают обсуждать задолго до премьеры. В 2026-м таких проектов оказалось сразу несколько. Причем речь не только о долгожданных продолжениях известных франшиз, но и о совершенно новых историях с громкими именами в титрах.

Среди всех новинок особенно выделяются три фильма, которые уже называют главными событиями года.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»

Многие поклонники до сих пор не смирились с завершением сериала «Острые козырьки». Поэтому новость о полнометражном продолжении стала одним из самых обсуждаемых событий последних лет.

Действие фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» разворачивается в 1940 году. Томас Шелби давно отошел от прежней жизни, но начало Второй мировой войны вновь заставляет его вмешаться в опасную игру. На этот раз на кону не только его судьба, но и безопасность всей страны.

Для миллионов зрителей это не просто очередной фильм, а возможность снова встретиться с одним из самых харизматичных героев современного телевидения.

«На вершине»

Если хочется напряженного триллера, стоит обратить внимание на фильм «На вершине». Главную роль исполнила Шарлиз Терон, а ее экранным противником стал Тэрон Эджертон.

По сюжету героиня отправляется в путешествие по дикой Австралии, надеясь пережить личную трагедию и остаться наедине с природой. Однако вместо душевного спокойствия ее ждет смертельно опасная игра в кошки-мышки с человеком, который решил сделать ее своей добычей.

«Лакомый кусок»

Еще одна громкая премьера — «Лакомый кусок». Проект привлекает внимание уже тем, что над ним работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые вновь объединились спустя несколько лет после «Последней дуэли».

В центре сюжета группа полицейских, случайно обнаруживших огромный тайник с деньгами наркокартеля. Соблазн оказывается слишком велик, и герои решают присвоить находку себе. Вот только очень быстро выясняется, что за легкими деньгами всегда приходит расплата.

Что посмотреть первым?

Если выбирать только одну премьеру, большинство зрителей наверняка поставят на возвращение Томаса Шелби. Но именно разнообразие делает этот список интересным: здесь есть и масштабная криминальная драма, и напряженный триллер на выживание, и долгожданное продолжение культового сериала.

Похоже, Netflix в 2026 году снова нашел способ удержать зрителей у экранов.