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Киноафиша Статьи В июле главными премьерами станут эти 3 зарубежных сериала: есть и неожиданный спин-офф «Теории большого взрыва»

В июле главными премьерами станут эти 3 зарубежных сериала: есть и неожиданный спин-офф «Теории большого взрыва»

1 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Эль», «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Выбрали самые яркие новинки месяца.

Июль приготовил сразу несколько громких зарубежных сериалов. Среди них — долгожданный приквел культовой комедии, история реальной мафии Нью-Йорка и необычный спин-офф «Теории большого взрыва».

«Эль» — приквел «Блондинки в законе», который вернет в 2000-е

Уже 1 июля на Prime выходит сериал «Эль», посвященный юности Эль Вудс — героини, которую когда-то прославила Риз Уизерспун.

На этот раз зрителям покажут школьные годы будущей звезды юридического факультета. Эль вместе с семьей переезжает из солнечного Лос-Анджелеса в дождливый Сиэтл, где ей предстоит заново искать друзей и привыкать к новой жизни. Правда, менять любовь к розовому цвету она явно не собирается.

Создатели делают ставку не только на ностальгию. Если сериал сохранит легкость и обаяние оригинальной «Блондинки в законе», у него есть все шансы стать одной из самых обсуждаемых премьер месяца.

«Вестисы» покажет историю настоящей ирландской мафии

Кадр из сериала "Вестисы"

Любителям криминальных драм стоит обратить внимание на «Вестисы», который стартует 12 июля на MGM+.

События разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х. Ирландская банда пытается установить контроль над крупнейшей стройкой города, сталкиваясь с итальянской мафией, коррумпированными чиновниками и собственными внутренними конфликтами.

Особый интерес вызывает то, что в основу сюжета легла история реально существовавшей банды Westies. А главную роль исполнил обладатель премии «Оскар» Джей Кей Симмонс. Судя по первым материалам, зрителей ждет мрачная атмосфера, жесткие разборки и настоящий дух классических гангстерских фильмов.

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» подарит новую встречу с героями «Теории большого взрыва»

23 июля HBO Max выпустит, пожалуй, самую необычную премьеру месяца.

Главным героем неожиданно станет Стюарт Блум — владелец магазина комиксов из «Теории большого взрыва». По сюжету он случайно запускает катастрофу, которая разрушает привычную реальность, и теперь вынужден путешествовать по альтернативным мирам.

Зрителей ждут необычные версии знакомых персонажей: Шелдон окажется злодеем, Радж — рок-звездой, а остальные герои тоже предстанут в совершенно непривычных образах.

Создатели обещают отказаться от привычного формата ситкома и сделать полноценную фантастическую комедию с приключениями. Если эксперимент окажется удачным, поклонники «Теории большого взрыва» наверняка получат один из самых неожиданных сериалов этого года.

Фото: Кадр из сериала «Эль», «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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