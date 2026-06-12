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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Караганде
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Караганде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
17:20
от 3000 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
11:40
от 2600 ₸
16:20
от 3000 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
10:00
от 800 ₸
11:55
от 800 ₸
В прокате
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