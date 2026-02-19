Меню
Фильмы
Верни меня из мёртвых
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Караганде
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
00:50
от 3000 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
23:50
от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет
Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами
Не уступит «Место встречи изменить нельзя»: этот детектив СССР видели далеко не все, а зря
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов»
Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент
Каким стал зловещий мальчик из фильма «Омен»: в обычной жизни вовсе не жуткий (фото)
Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026»
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
