Спросила у ИИ, как можно было по-другому закончить «Игру престолов»: вот финал, который мне понравился больше

Финал «Игры престолов» до сих пор вызывает споры. Особенно много вопросов осталось к судьбам Дейенерис, Джона и Санс — будто героев годами вели к одним решениям, а потом просто торопливо поставили точку. Поэтому я решила спросить у ИИ: а как можно было закончить сериал, чтобы финал выглядел действительно заслуженным?

Дейенерис не становится безумной за несколько серий

Первое, что стоило бы изменить, — сделать падение Дейенерис постепенным. Она и раньше принимала жестокие решения, но между «Я уничтожу своих врагов» и массовым уничтожением Королевской Гавани должна была пройти настоящая психологическая дуга.

ИИ предложил оставить Дейенерис сильной и противоречивой правительницей, которая начинает всё больше верить, что только она знает, как спасти Вестерос. Тогда конфликт с остальными героями возник бы не из ниоткуда, а стал логичным итогом её пути.

Джон узнаёт правду — и это действительно что-то меняет

Тайна происхождения Джона была одной из главных интриг сериала. Но в финале выяснилось, что Эйгон Таргариен практически ничего с этим не делает.

В альтернативной версии Джон становится реальным претендентом на Железный трон. При этом он сам не хочет власти. Именно это и создаёт конфликт: народ и знать видят в нём законного короля, а Джон понимает, что корона снова разрушит всё вокруг него.

А Железного трона вообще больше нет

И вот здесь мне особенно понравилась идея ИИ. Вместо того чтобы просто выбрать нового правителя, герои приходят к выводу, что сама система, из-за которой столетиями проливалась кровь, больше не должна существовать.

Вестерос становится объединением независимых королевств, а правителя выбирают не только по праву рождения. Сансa получает Север, Арья отправляется исследовать неизвестные земли, Джон уходит за стену, но уже не как изгнанник, а как человек, который наконец свободен от политической игры.

А Дейенерис? Она погибает, но не как внезапно сошедшая с ума злодейка. Её история заканчивается трагедией человека, который действительно хотел изменить мир, но в какой-то момент решил, что ради этого ему позволено абсолютно всё.

И вот такой финал, честно говоря, мне нравится гораздо больше. Не обязательно оставлять всех героев живыми и счастливыми. Главное — чтобы их решения ощущались продолжением той истории, которую мы смотрели восемь сезонов.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.