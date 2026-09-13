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Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, как можно было по-другому закончить «Игру престолов»: вот финал, который мне понравился больше

Спросила у ИИ, как можно было по-другому закончить «Игру престолов»: вот финал, который мне понравился больше

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Даже жаль, что сценаристы не спросили нейросеть.

Финал «Игры престолов» до сих пор вызывает споры. Особенно много вопросов осталось к судьбам Дейенерис, Джона и Санс — будто героев годами вели к одним решениям, а потом просто торопливо поставили точку. Поэтому я решила спросить у ИИ: а как можно было закончить сериал, чтобы финал выглядел действительно заслуженным?

Дейенерис не становится безумной за несколько серий

Первое, что стоило бы изменить, — сделать падение Дейенерис постепенным. Она и раньше принимала жестокие решения, но между «Я уничтожу своих врагов» и массовым уничтожением Королевской Гавани должна была пройти настоящая психологическая дуга.

ИИ предложил оставить Дейенерис сильной и противоречивой правительницей, которая начинает всё больше верить, что только она знает, как спасти Вестерос. Тогда конфликт с остальными героями возник бы не из ниоткуда, а стал логичным итогом её пути.

Джон узнаёт правду — и это действительно что-то меняет

Тайна происхождения Джона была одной из главных интриг сериала. Но в финале выяснилось, что Эйгон Таргариен практически ничего с этим не делает.

В альтернативной версии Джон становится реальным претендентом на Железный трон. При этом он сам не хочет власти. Именно это и создаёт конфликт: народ и знать видят в нём законного короля, а Джон понимает, что корона снова разрушит всё вокруг него.

А Железного трона вообще больше нет

Кадр из сериала «Игра престолов»

И вот здесь мне особенно понравилась идея ИИ. Вместо того чтобы просто выбрать нового правителя, герои приходят к выводу, что сама система, из-за которой столетиями проливалась кровь, больше не должна существовать.

Вестерос становится объединением независимых королевств, а правителя выбирают не только по праву рождения. Сансa получает Север, Арья отправляется исследовать неизвестные земли, Джон уходит за стену, но уже не как изгнанник, а как человек, который наконец свободен от политической игры.

А Дейенерис? Она погибает, но не как внезапно сошедшая с ума злодейка. Её история заканчивается трагедией человека, который действительно хотел изменить мир, но в какой-то момент решил, что ради этого ему позволено абсолютно всё.

И вот такой финал, честно говоря, мне нравится гораздо больше. Не обязательно оставлять всех героев живыми и счастливыми. Главное — чтобы их решения ощущались продолжением той истории, которую мы смотрели восемь сезонов.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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