«Ты больше не моя дочь»: одна фраза поставила точку на прошлой жизни Хюррем

Обра родительницы закрепил в её сознании чёткое понимание действительности и будущего любимой женщины Сулеймана.

В сериале «Великолепный век» судьба Роксоланы начинается с трагедии. Славянка Александра, дочь священника, жила тихой и счастливой жизнью, строила планы о будущем со своим возлюбленным Лукой.

Но после нападения татар всё рухнуло: родителей убили на её глазах, жених исчез, а сама девушка оказалась пленницей, проданной в гарем султана Сулеймана.

От Александры к Хюррем

В стенах дворца Александра получила новое имя — Хюррем, и постепенно её прежняя жизнь таяла, уступая место новой.

Она влюбилась в падишаха, родила ему шехзаде Мехмета и стала одной из самых влиятельных женщин Османской империи. Но в сердце всё ещё жила тоска по семье и дому.

Сон, который стал приговором

Однажды Хюррем приснилась мать. Радость от долгожданной встречи сменилась растерянностью, когда та произнесла слова, которые невозможно забыть:

«Ты больше не моя дочь».

Осуждение и отвержение — даже во сне — стали для Хюррем знаком, что семья не простила ей любовь к врагу и жизнь, выбранную при дворе.

Новая цель

Проснувшись, Хюррем ясно осознала: возвращения нет. Прошлая жизнь осталась за стенами дворца навсегда.

Теперь её единственным домом был гарем, единственной опорой — Сулейман, а целью — сохранить его любовь и своё место рядом с ним, несмотря ни на что.

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