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Киноафиша Статьи Ах, эта свадьба пела и плясала — а гости проходили тест: угадайте 5 советских фильмов по кадру с застольем

Ах, эта свадьба пела и плясала — а гости проходили тест: угадайте 5 советских фильмов по кадру с застольем

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Белые росы»

Заодно освежите в памяти любимые киноленты.

В советском кино свадьба редко была просто красивым финалом с цветами, тортом и криками «Горько!». За праздничным столом могли внезапно встретиться бывшие возлюбленные, раскрыться семейные тайны или случиться нечто, после чего праздник запоминался совсем по другой причине.

Свадьба как подсказка

Иногда, чтобы узнать фильм, совсем не обязательно всматриваться в лица актёров. Достаточно обратить внимание на детали: платье невесты, костюм жениха, накрытый стол, интерьер и даже выражения лиц гостей.

В советских картинах свадебное застолье нередко становилось одной из самых запоминающихся сцен. Где-то оно смешило до слёз, где-то заставляло переживать за героев, а где-то постепенно превращалось из праздника в настоящую драму.

Теперь ваша очередь

Перед вами 5 кадров со свадебными застольями из советских фильмов. Попробуйте узнать каждую картину, рассматривая самые маленькие детали.

Где-то ответ вспоминается практически сразу, а где-то придётся хорошенько напрячь память. И да, лёгким этот тест назвать не получится — всё-таки настоящая викторина со звёздочкой.

Ну что, проверим, насколько хорошо вы помните советскую киноклассику? Сколько из пяти фильмов угадаете без подсказок?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Белые росы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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