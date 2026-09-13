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Что же станет с Арракисом из «Дюны»? После Пола Атрейдеса планета не станет цветущим садом — и вот почему

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна»

Планета, ставшая символом власти, жертвой цивилизации и вечным циклом рождения и разрушения.

Арракис — больше, чем место действия «Дюны». Это живое существо, полное тайн, трагедий и перерождений. Когда-то райский мир с водоёмами и лесами, он превратился в беспощадную пустыню — арену борьбы империй и сцену великой эволюции человечества. Но что же стало с Арракисом после триумфа Пола Атрейдеса и появления песчаных червей? Спойлер: всё далеко не так однозначно.

Планета-персонаж с трагическим прошлым

До прихода людей Арракис был обычным миром с мягким климатом. Но одна форма жизни изменила всё — песчаная форель поглотила воду, закупорила водные каналы, а затем породила песчаных червей. Мир, который мог бы процветать, стал смертельной пустыней. И только с появлением пряности — меланжа — этот бесплодный пейзаж стал центром галактической политики.

Дом Атрейдесов и мечта о зелёном будущем

План по терраформированию Арракиса впервые возник у планетолога Пардота Кайнза. Он мечтал вернуть планете утраченную экосистему, и фримены — кочевники пустыни — поверили в эту идею. Его сын Льет продолжил дело отца, а позже и сам Пол Атрейдес, Муад’Диб, взял на себя реализацию этого плана.

Постепенно пустыня отступала. За несколько тысяч лет при Лето II, сыне Пола и новом императоре, Арракис действительно стал зелёным. Реки, леса, инопланетные животные — всё это появилось на месте бывших дюн. Но всё имело цену: песчаные черви начали вымирать, пряность почти исчезла.

Конец цивилизации и гибель планеты

Кадр из фильма «Дюна»

После смерти Лето II экосистема пошла вспять. Песчаная форель вновь захватила воду и превратила Арракис обратно в пустыню — но это был уже не тот Арракис. Его называли Ракисом, а бывшую столицу Арракин — просто Кином.

Но на смену фрименам и Атрейдесам пришли новые игроки — Досточтимые Матроны, которые больше не нуждались в пряности. Война с орденом Бене Гессерит завершилась страшным актом: Арракис был уничтожен, полностью стертый с лица космоса.

Возрождение из песка

И всё же даже в смерти Арракис не исчез. Бене Гессерит спасли последнего песчаного червя и увезли его на свою родную планету — Дом Ордена. Там червя превратили в форель, поселили в почву — и спустя поколения на новой планете начался тот же цикл: вода исчезла, пустыня распространилась, появились черви. Арракис возродился, пусть и в другом месте, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

Это бесконечный цикл: от рая — к пустыне, от пустыни — к зелени, и снова к песку. Именно в этом — философия «Дюны». Всё возвращается. Всё перерождается. Даже планета.

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Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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