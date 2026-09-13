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Киноафиша Статьи «Я бы тоже боролась»: звезда «Великолепного века» оправдала Махидевран и заявила, что сумела бы победить Хюррем

«Я бы тоже боролась»: звезда «Великолепного века» оправдала Махидевран и заявила, что сумела бы победить Хюррем

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкая актриса призналась, что понимает поступки героини.

В «Великолепном веке» было немало персонажей, вызывающих жаркие споры, но Махидевран — пожалуй, одна из самых противоречивых фигур. Одни зрители восхищались ее гордостью и стойкостью, другие видели в ней лишь ревнивую интриганку, готовую на все ради власти.

А у актрисы Нур Феттахоглу была своя позиция относительно ее героини.

Махидевран в «Великолепном веке»

Как мать шехзаде Мустафы, она изначально занимала высокое положение в гареме, но с появлением Хюррем ее мир рухнул. Гордая и принципиальная, Махидевран отказывалась мириться с новой фавориткой Сулеймана, и это стало началом ее трагедии.

Ее борьба за сына, унижения и попытки сохранить лицо в безнадежной ситуации вызывали сочувствие. Но методы, которые она использовала — от открытой вражды до коварных заговоров, — заставляли многих считать ее настоящей злодейкой.

Особенно ярко ее противоречивость проявилась в отношениях с Мустафой. С одной стороны, она была преданной матерью, готовой на все ради его будущего. С другой — ее жесткость и нежелание идти на компромиссы в итоге сыграли против них обоих. Именно эта непримиримость сделала ее персонаж таким запоминающимся.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Нур Феттахоглу про Махидевран

Нур Феттахоглу, воплотившая на экране образ Махидевран в «Великолепном веке», подошла к роли с неожиданной глубиной. Актриса не просто играла — она искренне пыталась найти оправдание поступкам своей героини, что делало ее игру по-настоящему убедительной.

Феттахоглу открыто признавалась, что полностью понимает мотивы Махидевран. Для актрисы ее персонаж был не злодейкой, а матерью, отчаянно защищающей своего сына в мире, где каждый шаг мог стать роковым. Нур не осуждала даже самые жестокие поступки героини — она сама, по ее словам, поступила бы точно так же ради близких.

Но актриса видела и слабые места своей героини. По мнению Феттахоглу, Махидевран погубили импульсивность и неспособность скрывать эмоции.

«Я бы тоже боролась, как минимум ради своего ребенка. Но придумала бы более хладнокровные планы», — заявляла звезда в архивных интервью.

Ранее портал «Киноафиша» писал про гадкий поступок Махидевран, который она всю жизнь скрывала от сына.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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