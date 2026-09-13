Смотрим — как будто сами на фронте: подборка военного кино, от которого дрожат руки

Рейтинги от 7.3, некоторые вошли в топ года.

Пока большинство военных фильмов всё ещё обращаются ко Второй мировой или к войнам из давних времён, эти картины показывают современные конфликты: из иракской кампании, гражданских войн и даже гипотетического краха США. Реализм тут в каждой камере, в каждой паузе.

«Под огнём» (2025)

Алекс Гарленд вместе с ветераном Рэйм Мендосой реконструируют битву при Рамади (2006). Никакой драматургии, только документальное чувство паники и борьбы за жизнь.

Именно за такую честность фильм получил оценку 7.5 и попал в топ-10 лучших фильмов года на IMDb. Критики на Rotten Tomatoes одобрили на 92%,

«Повелитель бури» (2008)

Оскароносная драма Кетрин Бигелоу про разминировщиков в Ираке. Здесь война как зависимость, где адреналин заменяет жизнь. Сцены с бомбами действуют как отдельные триллеры.

IMDb даёт ему 7.5, но по напряжённости он сильнее многих.

«Снайпер» (2014)

Клинт Иствуд снял фильм про Криса Кайла, знаменитого снайпера Морских котиков. Четыре кампании в Ираке, дом в Техасе, посттравматика. Фильм не судит и не оправдывает, а просто смотрит прямо.

IMDb оценивает его на 7.3.

«Всевидящее око» (2015)

Как война меняется вместе с технологиями? Теперь воевать можно из кабинета. Сюжет вращается вокруг дронов и полковника в исполнении Гелен Миррен. Реещее напряжёние проходит через всю ленту. Рейтинг на IMDb — 7.3.

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