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Киноафиша Статьи Смотрим — как будто сами на фронте: подборка военного кино, от которого дрожат руки

Смотрим — как будто сами на фронте: подборка военного кино, от которого дрожат руки

Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Под огнём», «Снайпер», «Всевидящее око»

Рейтинги от 7.3, некоторые вошли в топ года. 

Пока большинство военных фильмов всё ещё обращаются ко Второй мировой или к войнам из давних времён, эти картины показывают современные конфликты: из иракской кампании, гражданских войн и даже гипотетического краха США. Реализм тут в каждой камере, в каждой паузе.

«Под огнём» (2025)

Алекс Гарленд вместе с ветераном Рэйм Мендосой реконструируют битву при Рамади (2006). Никакой драматургии, только документальное чувство паники и борьбы за жизнь.

Именно за такую честность фильм получил оценку 7.5 и попал в топ-10 лучших фильмов года на IMDb. Критики на Rotten Tomatoes одобрили на 92%,

«Под огнём» (2025)

«Повелитель бури» (2008)

Оскароносная драма Кетрин Бигелоу про разминировщиков в Ираке. Здесь война как зависимость, где адреналин заменяет жизнь. Сцены с бомбами действуют как отдельные триллеры.

IMDb даёт ему 7.5, но по напряжённости он сильнее многих.

«Повелитель бури» (2008)

«Снайпер» (2014)

Клинт Иствуд снял фильм про Криса Кайла, знаменитого снайпера Морских котиков. Четыре кампании в Ираке, дом в Техасе, посттравматика. Фильм не судит и не оправдывает, а просто смотрит прямо.

IMDb оценивает его на 7.3.

«Снайпер» (2014)

«Всевидящее око» (2015)

Как война меняется вместе с технологиями? Теперь воевать можно из кабинета. Сюжет вращается вокруг дронов и полковника в исполнении Гелен Миррен. Реещее напряжёние проходит через всю ленту. Рейтинг на IMDb — 7.3.

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Фото: Кадры из фильмов «Под огнём» (2025), «Повелитель бури» (2008), «Снайпер» (2014), «Всевидящее око» (2015)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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