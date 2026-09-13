Не просто авто, машина уровня Сталина: только знатоки замечают в «Полосатом рейсе» редчайший ЗИС-110Б

Фаэтон представительского класса неожиданно появляется в сцене с тигром.

В «Полосатом рейсе» (1961) зрители запомнили пароход, животных и массу забавных эпизодов.

Но есть в фильме деталь, которую легко упустить: в финальной сцене тигра везут в ветклинику на автомобиле, который в начале 60-х уже был практически недоступен обычным гражданам. Это ЗИС-110Б — фаэтон, считавшийся символом статуса и роскоши.

Раритет среди раритетов

ЗИС-110Б — открытый фаэтон высшего класса, выпускавшийся с 1945 по 1958 год. Это был первый советский послевоенный легковой автомобиль, сменивший довоенный ЗИС-101.

Модель считалась элитой даже среди представительских машин: на ней возили партийную верхушку и командующих парадами.

Американские корни и советский апгрейд

ЗИС-110Б был вдохновлён американским Packard Super Eight 180 (1942), но советские инженеры добавили и свои решения: двигатель на 140 л. с., разгон до 100 км/ч за 28 секунд, улучшенные тормоза и подвеска.

При этом машины двигались плавно и величественно — имидж был важнее скорости.

От Кремля до киносъёмки

После переименования завода имени Сталина в ЗИЛ автомобили продолжили выпускать уже под новой маркой.

Но именно ЗИС-110Б остался символом эпохи, когда открытые фаэтоны ассоциировались с властью.

Его появление в лёгкой комедии с тиграми стало большой неожиданностью для граждан СССР, поскольку обычно эту машину видели только на парадах и в правительственных кортежах.

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