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Киноафиша Статьи В «Клоне» засветились легенды футбола: всего пара серий, но ажиотаж был огромный — помните?

В «Клоне» засветились легенды футбола: всего пара серий, но ажиотаж был огромный — помните?

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клон»

Авторы хотели подчеркнуть культ спорта в стране.

«Клон» — это бразильская теленовелла, которая стала настоящим международным хитом. Сериал был создан телеканалом Globo и впервые показан в 2001–2002 годах. Благодаря захватывающему сюжету, романтическим линиям и научно-фантастическим элементам он завоевал миллионы зрителей по всему миру, включая Россию и страны СНГ.

Основная история вращается вокруг двух братьев-близнецов — Диогу и Лукаса, роли которых исполнил актер Мурило Бенисио. Главный женский образ танцовщицы Жади достался Джованне Антонелли. Но кроме звезд кино, в сериале появились и другие знаменитости.

Пеле

Настоящим сюрпризом для зрителей стало появление в сериале легендарного футболиста Пеле. В финале 146 серии и начале 147-й король футбола неожиданно зашел в знаменитый бар Донны Журы — просто как обычный посетитель, без какой-либо помпезности.

Это камео получилось настолько органичным, что многие фанаты сначала не поверили своим глазам, увидев на экране живую легенду мирового спорта.

Кадр из сериала «Клон»

Роналдиньо

А в 187 серии зрителей ждал еще один приятный сюрприз. Сам Роналдиньо, король футбольного фристайла, неожиданно появился в баре Донны Журы.

Звезда так естественно вписался в атмосферу заведения, будто был здесь своим давно. Этот эпизод стал своеобразным поклоном создателей сериала бразильским традициям, где футбол — больше чем спорт, а его кумиры — часть народной любви.

Кадр из сериала «Клон»

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем Саиду понадобилась третья жена.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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