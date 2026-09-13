5 сезонов, 62 серии — это сколько в часах? Точный хронометраж «Во все тяжкие»

Если вы давно хотели пересмотреть «Во все тяжкие» или впервые решились на это приключение — приготовьтесь. Мы подсчитали, сколько это займет.

Приготовьтесь: сериал длится 1 день, 23 часа и 32 минуты. То есть, почти двое суток экранного времени — без сна, еды и отвлечений. Но оно того стоит.

«Во все тяжкие» (Breaking Bad) — культовый сериал Винса Гиллигана, который шёл с 2008 по 2013 год. Вышло пять сезонов, 62 серии, каждая — от 43 до 58 минут. На первый взгляд, объем пугает. Но на деле — это одно из самых крепких и динамичных шоу, которое только становится сильнее с каждой серией.

Создатели шоу показали настоящую трансформацию: от простого учителя химии до наркобарона. Интеллигентный, замкнутый, больной раком Уолтер Уайт превращается в безжалостного Хайзенберга.

Его падение — страшное, но завораживающее. И даже сам создатель сериала не скрывал: к финалу он устал от Хайзенберга и радовался его смерти. «Мне было тяжело держать его в голове», — признался Гиллиган.

Именно эта честность и драматизм сделали сериал феноменом. Здесь нет ни штампов, ни дешёвых трюков ради рейтинга — только тщательная режиссура, мощная актёрская игра и болезненно реалистичная моральная деградация героя.

«Во все тяжкие» — это не просто история о наркоторговле. Это глубокий, философский портрет человека, который решил, что цель оправдывает средства. И шаг за шагом перестал быть собой.

Возможно, именно поэтому сериал так сильно влияет на зрителей: мы не просто смотрим, а сопереживаем, осуждаем и — что самое страшное — иногда оправдываем главного героя. После финала хочется молчать. И осмысливать. Потому что такое кино — редкость.

Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал про еще две концовки сериала.