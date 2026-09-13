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Киноафиша Статьи 5 сезонов, 62 серии — это сколько в часах? Точный хронометраж «Во все тяжкие»

5 сезонов, 62 серии — это сколько в часах? Точный хронометраж «Во все тяжкие»

Проверено редакцией
Кадры из сериала "Во все тяжкие"

Эта история стала сущим адом для сценариста.

Если вы давно хотели пересмотреть «Во все тяжкие» или впервые решились на это приключение — приготовьтесь. Мы подсчитали, сколько это займет.

Приготовьтесь: сериал длится 1 день, 23 часа и 32 минуты. То есть, почти двое суток экранного времени — без сна, еды и отвлечений. Но оно того стоит.

«Во все тяжкие» (Breaking Bad) — культовый сериал Винса Гиллигана, который шёл с 2008 по 2013 год. Вышло пять сезонов, 62 серии, каждая — от 43 до 58 минут. На первый взгляд, объем пугает. Но на деле — это одно из самых крепких и динамичных шоу, которое только становится сильнее с каждой серией.

Создатели шоу показали настоящую трансформацию: от простого учителя химии до наркобарона. Интеллигентный, замкнутый, больной раком Уолтер Уайт превращается в безжалостного Хайзенберга.

Кадры из сериала "Во все тяжкие"

Его падение — страшное, но завораживающее. И даже сам создатель сериала не скрывал: к финалу он устал от Хайзенберга и радовался его смерти. «Мне было тяжело держать его в голове», — признался Гиллиган.

Именно эта честность и драматизм сделали сериал феноменом. Здесь нет ни штампов, ни дешёвых трюков ради рейтинга — только тщательная режиссура, мощная актёрская игра и болезненно реалистичная моральная деградация героя.

«Во все тяжкие» — это не просто история о наркоторговле. Это глубокий, философский портрет человека, который решил, что цель оправдывает средства. И шаг за шагом перестал быть собой.

Возможно, именно поэтому сериал так сильно влияет на зрителей: мы не просто смотрим, а сопереживаем, осуждаем и — что самое страшное — иногда оправдываем главного героя. После финала хочется молчать. И осмысливать. Потому что такое кино — редкость.

Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал про еще две концовки сериала.

Фото: Кадры из сериала "Во все тяжкие"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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