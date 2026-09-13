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Киноафиша Статьи Помните сцену, где Федя почернел от сажи? Её чуть не вырезали из-за дружбы с Африкой — и к Вицину были претензии

Помните сцену, где Федя почернел от сажи? Её чуть не вырезали из-за дружбы с Африкой — и к Вицину были претензии

Проверено редакцией
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Цензоры набросились на «Операцию «Ы»», чуть не лишив комедию её прелести.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» могла выйти совсем другой — менее смешной, менее живой и куда сдержаннее.

На одном из первых худсоветов, когда картина была ещё в черновом виде, чиновники начали давить на Леонида Гайдая: не устраивали актёры, название, шутки и даже сцены, ставшие впоследствии культовыми.

Сажей — по дружбе народов

Сцену, где Федя, покрытый сажей, становится похожим на темнокожего, предложили вырезать. Причина? По мнению худсовета, это якобы «порочит образ наших друзей из Африки».

Гайдая уговаривали убрать эпизод, чтобы не испортить международные отношения. Но он настоял: сцена осталась, а вместе с ней — и лёгкий, абсурдный юмор, за который зрители и полюбили фильм.

Вицин, Моргунова и Пуговкин «не подходили»

Под раздачу попал и актёрский состав. Вицина хотели заменить — мол, неубедителен. Моргунову и Пуговкина тоже сочли «неудачными» и предложили найти кого-то другого.

Гайдай снова отказался: свой ансамбль он собирал с точностью до кадра — и оказался прав.

Пуговкин

Финал, который мы не увидели

По первоначальному сценарию трио Труса, Балбеса и Бывалого попадало в тюрьму после суда. Эту сцену даже начали снимать, остались фотографии актёров в тюремных робах.

Но и здесь вмешался худсовет: «Романтизация уголовников недопустима!» — и эпизод запретили. В результате концовка стала мягче — а история осталась без одной своей возможной кульминации.

Также прочитайте: Западный зритель открыл «Десять негритят» Говорухина — и поставил их выше сериалов BBC.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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