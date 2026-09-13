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Киноафиша Статьи Добился Пенни и исчез: куда пропал Леонард из «Теории большого взрыва»

Добился Пенни и исчез: куда пропал Леонард из «Теории большого взрыва»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Теория Большого взрыва»

Актер сознательно отказался продолжать карьеру.

«Теория большого взрыва» стала культовым ситкомом 2000-х, подарив миру запоминающихся гиков-персонажей и тонны мемов. Шелдон, Радж, Говард, Леонард и Пенни превратились в настоящих поп-икон.

Судьбы актеров сложились по-разному, но исчез окончательно только Джонни Галэки. После финала сериала в 2019 году он словно испарился с экранов — ни одной новой роли в кино или на ТВ. И за этим молчанием кроется осознанный выбор.

Леонард Хофстедтер в сериале «Теория большого взрыва»

В «Теории большого взрыва» Шелдон Купер, конечно, звезда, но именно Леонард Хофстедтер стал тем самым связующим звеном, которое скрепляло всю компанию. Его персонаж — идеальный баланс между гениальностью и человечностью.

Леонард с его социальной неловкостью и вечными попытками наладить личную жизнь оказался самым близким и понятным героем для зрителей. Он как бы говорил: можно быть умным физиком, но при этом все так же краснеть перед девушкой и переживать из-за мелочей.

Именно его «нормальность» на фоне эксцентричного Шелдона делала шоу таким гармоничным.

Кадр из сериала «Теория Большого взрыва»

Джонни Галэки сейчас

После завершения «Теории большого взрыва» Джонни Галэки всерьез задумался о смене обстановки. Остин, Нью-Йорк, Рейкьявик — вариантов было много, но выбор пал на Нэшвилл. Этот переезд стал для актера не просто сменой локации, а настоящим бегством.

Двенадцать лет в роли Леонарда оставили глубокий след: Галэки признавался, что не мог избавиться внутри от персонажа.

«Эти роли надолго остаются в тебе», — объяснял он свое нежелание возвращаться перед камеру.

Личная жизнь Галэки тоже претерпела серьезные изменения после завершения сериала. В 2019 году, сразу после финала «Теории большого взрыва», у актера и его жены Алайны Мейер родился сын Орбисон. Однако семейное счастье оказалось недолгим: уже в 2020 году пара рассталась.

Сейчас Галэки ведет крайне закрытый образ жизни, появляясь в соцсетях не чаще раза в 3-4 месяца. Поклонники все же разглядели на редких фото изменения: актер снова связал себя узами брака, а в 2024 году в его семье случилось пополнение.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что нам ждать от спин-оффа «Теории большого взрыва».

Фото: Кадры из сериала «Теория Большого взрыва»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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