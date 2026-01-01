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Киноафиша Фильмы Одиссея Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Караганде

Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
чт 23
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
16:20 от 3400 ₸ 19:40 от 3400 ₸ 23:00 от 3400 ₸
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