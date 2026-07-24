Хорошая новость для тех, кто ждет каждый выпуск «Трех котов»: готовят не просто продолжение

Думали, на НТВ показывают только криминал и погони? Эти 4 ретро-детектива все ждут на канале в 2026 году — в №3 красавец Хабаров

Думали, что помните «Берегись автомобиля» наизусть? Этот сложный тест по цитатам невозможно пройти на 5/5 с первого раза

130 000 000 рублей — не дурно! Михаил Ефремов получил первую роль после тюрьмы — что известно о фильме

Спросила у ИИ, какая экранизация Стругацких — лучшая: с 1979 года никто не смог сделать фильм достойнее

У нас все сходят с ума по «Первому отделу», а у них? Выбрали 3 самых «народных» западных процедурала

Эти сериалы рушат стереотипы о турдизи: смотрятся на одном дыхании и влюбляют в себя с первой серии

Если вы скучаете по Хюррем, вам сюда: индийский аналог «Великолепного века», но с главной героиней-султаном

Не только «Властелин колец»: 3 фэнтези-сериала, которые понравились бы даже самому Толкину

«Интерстеллар» посмотрели миллионы, но о смысле названия никто и не догадывается: у Нолана ничего не бывает просто так

Теперь Нолан вас не проведет: когда включите «Одиссею» — присмотритесь внимательней к этому герою