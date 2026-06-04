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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Атырау
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Атырау
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Расписание сеансов в городе Актау
Сегодня
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
15:20
от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
16:10
от 2600 ₸
19:30
от 3000 ₸
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