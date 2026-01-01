Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Одиссея
Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Атырау
Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Одиссея»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
16:40
от 2900 ₸
19:50
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности
«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?
Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий
Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение
Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года
Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе
Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент
Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино о приключениях в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667